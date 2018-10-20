تنافس قوي في رابع أيام دورة الشيخة هند الرياضية

المصدر: متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وشهدت الدورة انطلاقات متميزة لفرق هيئة كهرباء ومياه دبي، والنيابة العامة في دبي، وبلدية وهيئة الطرق والمواصلات، في الألعاب الجماعية والفردية وهو تميز يبشر بتنافسية قوية وتحديات مبكرة في كل الألعاب لأجل احتكار الميداليات والمراكز الأولى.

زعامة مبكرة

وكشفت نتائج الألعاب الجماعي «السلة – الطائرة – اليد»، أمس وأول من أمس، زعامة مبكرة وصدارة وتميزاً من قبل فرق هيئة كهرباء ومياه دبي، والنيابة العامة في دبي في مجموعاتهما في السلة والطائرة واليد مع ترقب وتحفز من قبل هيئة الطرق والمواصلات، والبلدية من على البعد رافعة راية التحدي متوعدة بالتعويض في المواجهات المقبلة مع تحدٍ وجدية في الألعاب الفردية.

انطلاقة قوية

وانطلقت، مساء أول من أمس، منافسات بطولة الشطرنج التي يشارك فيها 73 متنافسة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتقام فعالياتها في نادي دبي للشطرنج، وحضر افتتاح البطولة كل من: موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة في المجلس رئيس اللجنة المنظمة «لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وأحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، والحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة، والمشرف الفني على البطولة، وفوزية فريدون مديرة الدورة.

نتائج جيدة

وحققت أمل عبدالعزيز العارف فوزها الأول في البطولة على اللاعبة فاطمة بن حيدر في منافسات الدورة الأولى من فئة المواطنات، كما فازت أمينة عبدالله المرزوقي على لطيفة محمد المرزوقي، وفازت مريم كرم على إيمان شهريار، وفازت إيمان عبدالعزيز العارف على منى محمد الهرمودي، كما فازت بشرى عبدالله الهاشمي على منى مطر بلال، وفازت ميثاء سعيد عبدالله سعيد على حياة حسين محمد الجابر، كما فازت ميثاء عيسى محمد البلوشي على سكينة عزيز عبدالرحمن كرم، وفازت نورة أحمد الهرمودي على حمدة محمد أهلي، وفازت عائشة أحمد شاهين على لطيفة عبيد محمد مراد، وفازت لطيفة رسول محمد بهرامي على عزة رشيد، وفازت كلثم علي مسعود على مريم أحمد عبدالله الكندي، فيما تعادلت كل من عائشة حسن إبراهيم الحوسني مع نورة شافعي محمد المدني.

جدية وتنافسية

وفي فئة المقيمات فازت أمينة أسلم كداوي على جورديث جريس باسترانا، وفازت دوريلي جاسيك على سايبي ايبي، كما فازت هيرنينا لوزانو أيوب على فيفيان كولاواي، وفازت مايسون نرش على جين أن توريس ليماس، وفازت لارا العموري على شيثال سامنثا بينتو، كما فازت سويا عبدالله أريان ثوبو على تهجد أحمد، وفازت رنيا رأفت على زهراء حسين، فيما تعادلت إيمي مونبونبانو مع بالافي فيكاس جين.

جولات السلة

وفي منافسات بطولة كرة السلة فاز فريق النيابة العامة على فريق مؤسسة دو للاتصالات بنتيجة 67 مقابل 10، كما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق هيئة الصحة بدبي بنتيجة 57 مقابل 9، لتتصدر النيابة العامة منافسات البطولة حتى الآن برصيد نقطتين، وتليها هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثاني حتى الآن.

157

تتنافس 157 عداءة على مسافة 3000 متر اليوم في بطولة سباق الطريق ضمن منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، حيث تنطلق منافسات الجري في الساعة الثالثة والنصف مساء في مضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء مقابل مركز أسواق.

تحدٍ

هدى النوبي: النيابة العامة رقم صعب

تحدت هدى النوبي المنسق العام لفرق النيابة المشاركة في دورة الشيخة هند كل الفرق وأكدت أن النيابة العامة رقم صعب وأضافت: «من يريد كسر الرقم واحد في البطولة عليه الذهاب لجيتكس لأن النيابة فريق ذكي من الصعوبة مجاراته، وفريق متجدد لا يعتمد على ﻻعبة واحدة لأن شعارنا اللعب بروح الفريق الواحد وهذا ما سعت القيادة العليا عصام بن حميدان الأب الروحي لدعم الرياضة في مؤسستنا ويقف على كل كبيرة وصغيرة ومتواصل بشكل دائم بالدعم المعنوي والمادي، وكل الشكر لهم وإلى المجلس النسائي بقيادة رئيسته وداد بوهناد وإلى نائبتها سعاد آل عمر والعضوات في النيابة ونعدهن بمواصلة التفوق في جميع الألعاب وليس السلة والطائرة واليد فقط لأن النيابة قادرة على التميز بروح الفريق الواحد في المسابقات».

إشادة

تهجد أحمد: الروح الرياضية أولاً

ثمنت تهجد أحمد محمد حسن قائدة فريق بلدية دبي للدراجات الهوائية الروح الرياضية التي سادت فعاليات تحدي الدراجات في النسخة الحالية، ومشيدة بكل من وقف مع فاطمة بالهول إبان سقوطها موضحة أنها بادرت فور رؤيتها تسقط بالاتصال بالإسعاف وشاركتها في ما بعد عدد من اللاعبات في تقديم المساعدة مؤكدة أن الروح الرياضية أهم من الذهب.