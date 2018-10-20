النصر والوصل إلى نهائي كأس السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق فريقا النصر والوصل فوزين مهمين على الشارقة وشباب الأهلي، في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في مباراتي الدور نصف النهائي مساء أول من أمس، ليضرب الفريقان موعداً في نهائي البطولة بعد غد، وجاء فوز النصر على حساب الشارقة «100-78» بصالة شباب الأهلي، فيما نجح الوصل في إقصاء حامل اللقب شباب الأهلي بنتيجة «94-87» بصالة نادي النصر. وعرف النصر الوصول لحاجز الـ 100 نقطة في سلة الشارقة، والعودة للمنافسة على لقب البطولة منذ لقبه الأخير موسم 2009-2010، بعد أن نجح لاعبوه في الهيمنة المطلقة على نتائج الفترتين الأولى والثانية ومن ثم الرابعة «39-19 و20-18 و22-19»، فيما اكتفى الشارقة بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الفترة الثالثة «22-19».

عودة للمنافسة

وعلى صالة النصر، عانى الوصل لضمان عودته للمنافسة على لقب البطولة منذ لقبه الأخير موسم 2010-2011، خصوصاً أن لاعبيه الذين تقدموا مع نهاية الفترة الأولى «29-21»، وجدوا أنفسهم متأخرين مع نهاية الفترة الثالثة بنتيجة «67-73» بعد فترتين ثانية وثالثة هيمن عليهما شباب الأهلي «26-21 و26-17»، قبل أن يستعيد الفريق الأصفر توازنه في الفترة الأخيرة التي نجح في حسم نتيجتها «27-14»، وضمان فوزه في المباراة.

وعلى صعيد مباراتي أولى جولتي تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وعلى صالة نادي الجزيرة، استفاد الظفرة الذي تقدم مع نهاية الفترة الأولى «23-14»، من الغيابات المؤثرة في صفوف بني ياس، خصوصاً أن الأخير لم يستطع الاحتفاظ بتقدمه في الفترتين الثانية والثالثة «23-17 و21-18»، فاستعاد الظفرة السيطرة على مجريات اللعب في الفترة الأخيرة وحسم انتصاره في المباراة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «17-11».

فوز البطائح

وعلى صالة الوصل، لم يشفع للجزيرة السيطرة على نتائج الفترتين الأولى والثالثة، ومن ثم الرابعة بالنتائج «13-11 و17-15 و19-15»، بعد أن تمكن البطائح من ضمان انتصاره الصعب، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة على نتيجة الفترة الثانية بفارق كبير بلغ 16 نقطة وبنتيجة «»26-10«ليفوز الظفرة على بني ياس»75-69«، والبطائح عقبة الجزيرة»67-63)، وستعاود الفرق الأربعة اللعب يوم الاثنين في مواجهة أولى، سينافس خلالها بني ياس والجزيرة على المركزين السابع والثامن، وتتبعها بمباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين الظفرة والبطائح.

13

يقضي نظام النسخة 13 من البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، أسفرت نتائجه عن تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.