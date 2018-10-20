زوارق أبوظبي تسعى لكسر الكيلو في المونديال

المصدر: هانغزو - البيان الرياضي

تسعى زوارق أبوظبي للفوز بسباق كسر الكيلو ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الاكس كات، المقامة حالياً في مدينة هانغزو الصينية، بعد أن تم تأجيل السباق، الذي كان من المقرر أن يقام يوم أمس، لكي يقام اليوم في الصباح الباكر وقبل انطلاق السباق الرئيسي الأول للجولة، وكان التأجيل قد جاء بناءً على رغبة المتسابقين في أن يكون لهم يوم كامل قبل انطلاق المنافسات الرسمية، من أجل القيام بالتجارب الحرة والتمارين في مسار السباق على زوارقهم من أجل الإعداد والتجهيز الكامل لمنافسات الجولة.

ويدخل فريق أبوظبي بزورقه 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، وزورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي تحدياً قوياً اليوم، يتلخص في أهمية الفوز بلقب كسر الكيلو والحلول في المراكز الأولى، من أجل الوصول إلى مركز متقدم في انطلاقة السباق الرئيسي الأول للجولة لاحقاً، وأيضاً البقاء في المقدمة من خلال السباق الرئيسي الثاني للجولة غداً وهو ختام هذه الجولة.

فوز كبير

وكانت زوارق أبوظبي قد أنهت المحطة الماضية في شنغهاي، بفوز مدوٍ من خلال اقتناص لقب السباق الأول عبر أبوظبي 5 وحلول أبوظبي 4 ثالثاً، ثم تبادل المراكز وفوز أبوظبي 4 بلقب السباق الثاني وحلول أبوظبي 5 ثانياً في السباق، ويرغب الفريق الإماراتي في إكمال المنافسة عبر هذه الجولة بالمستوى نفسه، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو المنافسة على صدارة الترتيب العام للبطولة، التي يحل من خلالها زورق أبوظبي 4 في المركز الثاني برصيد 142 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق أبوظبي 5 برصيد 132 نقطة في حين يتصدر زورق شرطة دبي الترتيب العام برصيد 163 نقطة، بعد أن حل في المركز العاشر في السباق الأول للجولة الماضية، وأنهى السباق الثاني في المركز الخامس.

اختيار الأفضل

ونشهد اليوم ازدحاماً في الجدول الخاص للبطولة من خلال انطلاق سباق كسر الكيلو في الصباح الباكر، وسيمنح المتسابقون والزوارق فترة خمس وأربعين دقيقة من دون أي تصفيات أو مراحل معينة، بحيث تبدأ كل الزوارق من البداية وحتى النهاية في هذه المرحلة، ليتم في النهاية اختيار الأزمنة الأفضل وإعلان أصحاب المراكز الأولى في كسر الكيلو، ولاحقاً اعتماد مراكز انطلاقة السباق الرئيسي الذي ينطلق في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت الصين، وبمشاركة الزوارق الاثنى عشر التي تنافس جميعها على المراكز الأولى في البطولة، ومن المقرر أن يستمر السباق لأربع عشرة دورة بالإضافة إلى دورتين إجباريتين من خلال المسار تقوم بهما الزوارق بالتفافة طويلة حول البوابة الهوائية البعيدة عن المسار، التي تفسح المجال أمام إثارة أكبر وأقوى في السباق.

مسافة السباق

ويقام سباق هذه الجولة على نهر كيانتانغ الذي يعد عصب المدينة، حيث تبلغ مسافة الدورة العادية من خلال المسار 3.43 أميال بحرية، فيما يبلغ طول الدورة الطويلة 3.91 أميال بحرية عبر المسار، ومن المنتظر أن ينتهي السباق في أقل من ساعة في حال عدم وجود أي حوادث أو رفع العلم الأصفر لأي عائق، الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قد خصصت اجتماعاً مطولاً مع كل المتسابقين مساء أمس ناقشت من خلاله الكثير من القوانين والتفاصيل مع المتسابقين من أجل عدم حدوث أي تجاوزات من خلال مراحل السباق المختلفة، مشددة على أن العقوبة ستكون صارمة بحق من تسجل ضده أي تجاوزات أو عدم التزام بقوانين السباق، وذلك من أجل ضمان الوصول بالسباق إلى أعلى درجات التفوق والنجاح.