غولف الإمارات في مجموعة لبنان وتونس بالمنافسات العربية

المصدر: تونس - فائز بجبوج

أسفرت قرعة البطولة العربية الـ38 للغولف للرجال، التي جرت أول من أمس، في ملعب مركب غولف قمرت بالعاصمة التونسية تونس، عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تضم لبنان وتونس صاحبة الضيافة، ويمثل منتخبنا في البطولة أربعة لاعبين هم: خالد الجسمي وسيف ثابت وأحمد سكيك ومحمد الهاجري، وحرص خالد الشامسي رئيس البعثة فور وصوله إلى تونس قادماً من الأرجنتين وبرفقته اللاعب محمد الهاجري، بعد مشاركته في أولمبياد الشباب، على إقامة حصة تدريبية للاعب، للتأقلم مع أرضية ومسارات مضمار ملعب البطولة.

وافتتحت البطولة رسمياً مساء أول من أمس، بحضور محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية، واقتصرت مراسم الحفل على دخول علم الدولة المستضيفة وعلم الاتحاد العربي للغولف وعلم النادي المنظم للبطولة، ومن ثم دخول الفرق الـ12 المشاركة، على أنغام الفرقة الموسيقية في الجيش التونسي.

تحيات فاهم القاسمي

ونقل عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي في حفل الإفتتاح، إلى جميع الحضور من مسؤولين وضيوف ومشاركين، تحيات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وتمنيات أعضاء المكتب التنفيذي والاتحاد العربي بالنجاح والتوفيق للأشقاء في الجامعة التونسية للغولف التي دأبت على الدوام لاستضافتها للعديد من البطولات العربية وأبدعت في وصولها جميعها لأعلى درجات النجاح والتفوق، كما وجه شكره لرعاة البطولة ولإدارة ملعب البطولة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا العرس العربي.