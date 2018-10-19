«متعبة» على رأس الحقاقة البكار و«مياس» يتصدر الجعدان بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، أمس، تحديات الحقاقة لهجن أبناء القبائل لمسافة ثلاثة كيلومترات، التي شهدت إقامة خمسة وعشرين شوطاً، شاركت فيها 955 مطية، تنحدر من أقوى وأفضل السلالات الأصيلة في عالم سباقات الهجن.

وتصدر الشوط الأول للحقاقة البكار «متعبة» ملك علي الزرعي، بينما حسم «مياس» لسهيل الرملي، الشوط الثاني للحقاقة الجعدان، وبالمقابل، وفازت (بشاير» لأحمد السويدي، بصدارة الشوط الثالث للحقاقة البكار. وحصد «الشامي» لراشد مروشد الشوط الرابع للجعدان.

وتصدرت «جدل» لجابر المري الشوط الخامس للبكار، و«أشقر» لمحمد الكتبي، الشوط السادس للحقاقة الجعدان، و«الطامح» لسهيل العامري، تصدر الحقاقة البكار في الشوط السابع، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن للجعدان لمصلحة «الشبابي) بشعار حميد علي حميد الدرمكي.

ومضى الشوط التاسع للبكار لمصلحة «حفلة» ملك عيسى أحمد مطر الخيلي، و«هيمنة» ملك سالم راشد خويطر العمري، الشوط العاشر للبكار، وبالمقابل، تمكنت «المسك» ملك عيسى أحمد مطر الخيلي من صدارة الشوط الحادي عشر للبكار، وجاء «مخلاب» المملوك لمحمد معيوف بالكدش العامري، على قمة الجعدان في الشوط الثاني عشر.

وخصصت الأشواط من الثالث عشر وحتى الخامس والعشرين لهجن الإنتاج، وأنهت «صواعق» التحديات في الشوط الثالث عشر للبكار لمصلحتها، وأهدت مالكها أحمد عتيق المقعودي الفلاسي، الصدارة، بينما ظفر «أدهم» لصقر هدوب سعيد العمري بالمركز الأول في الشوط الرابع عشر للجعدان، وتمكنت «حصرية» المملوك لسعيد عتيق سعيد المقعودي الفلاسي، من الوصول إلى خط النهاية لتحصل على صدارة الشوط الخامس عشر للبكار، وأنهى «الوسمي» تحديات الشوط السادس عشر للجعدان لمصلحة مالكه محمد سيف راشد الرشيدي.

وحصلت «مزاحمة» لمالكها مبارك أحمد ماجد الخيلي، على صدارة الشوط السابع عشر للبكار، وبالمقابل، حصد «الغزال» ملك محمد أحمد مطر ماجد الخيلي، المركز الأول في الشوط الثامن عشر.

و«الخمرية» لراشد سلطان غالب المنصوري، حصدت الشوط التاسع عشر للحقاقة البكار للإنتاج، و«معزم» بشعار مبارك أحمد ماجد الخيلي، حصد الشوط العشرين للجعدان، بينما أهدت «النصيبا» مبارك جمعة مغير الخيلي، صدارة الشوط الحادي والعشرين للبكار، و«الشامخ» المملوك لمحمد سعيد متعب العفاري الشوط الثاني والعشرين، وظفرت «النهضة» بصدارة الشوط الثالث والعشرين للحقاقة البكار للإنتاج، وبالمقابل، استحقت «النايفة» ملك مبارك جمعة مغير الخيلي، الحصول على المركز الأول للبكار، والشاهينية لراشد عبد الله حمد المنصوري، صدارة الشوط الخامس والعشرين.