كأس نائب رئيس الدولة للطائرة يصل محطته قبل الأخيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام مساء اليوم مباراتا الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، وكذلك مباريات تحديد ترتيب الفرق من المراكز الخامس إلى العاشر.

يلتقي بني ياس مع العين حامل اللقب، وشباب الأهلي مع النصر، في مباراتي المحطة قبل الأخيرة على نهاية البطولة.

فيما يلتقي الوصل مع الوحدة، لتحديد المركزين الخامس والسادس.

ويتقابل كذلك حتا مع الظفرة، لتحديد المركزين السابع والثامن، وعجمان مع الجزيرة، لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

وستكون مباراة بني ياس والعين، تكراراً لنهائي البطولة الموسم الماضي، عندما توج العين بطلاً للمسابقة، ثم أعيدت المباراة النهائية، لخطأ فني، وكرر العين فوزه وتتويجه بالبطولة.