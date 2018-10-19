تتويج ذهبي لأبطال عربية زايد لألعاب البلياردو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، الأبطال الحائزين على ميداليات وألقاب بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية، التي اختتمت أول من أمس، في حفل بهيج، أقيم بفندق كونكورد بإمارة الفجيرة محتضنة العرس العربي، بمشاركة 11 دولة، وحصل لاعبو منتخبنا على 11 ميدالية ملونة، ونال فريق السنوكر المركز الأول، برصيد 7 ميداليات منها 4 ذهبيات، كان لاعبنا محمد شهاب، القاسم المشترك في إحراز ثلاث منها، بعد أن تربع على قمة فئات الماسترز والفردي والكرات الست، إلى جانب تتويج منتخب الإمارات (ب) بذهبية فرق الماسترز، ومنتخبنا (أ) بالفضية، التي حاز عليها أيضاً في فئة الرجال، فضلاً عن تتويج لاعبنا محمد الجوكر ببرونزية الماسترز، وفي منافسات البلياردو، حصل لاعبو منتخبنا على 4 ميداليات، منها ذهبية حققها لاعبنا محمد الحوسني في الكرات التسع، و3 برونزيات عبر صلاح الريماوي في الفردي وفريق الإمارات (أ) الذي نال برونزيتي الثماني والتسع كرات، وفي الترتيب العام للسنوكر، جاء منتخب العراق وصيفاً لمنتخبنا، برصيد ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات، ثم منتخب مصر ثالثاً بذهبية وفضية و4 برونزيات، بينما في ترتيب منافسات البلياردو، احتل منتخب العراق المركز الأول بأربع ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، بينما حل منتخب الأردن ثانياً بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين والسعودية ثالثاً بفضيتين وثلاث برونزيات.

محمد شهاب أسهم في إحراز 3 ذهبيات بمسابقات السنوكر

زايد الخير

وأشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي راعي الحفل الختامي، بالبطولة التي تحمل اسماً عزيزاً على الجميع وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مهنئاً الاتحادين الإماراتي والعربي للعبة لنجاحهما في تنظيم هذا الحدث وإخراجه في أبهى حلة، وهنأ جميع اللاعبين المشاركين، وبدوره، وجه سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، الشكر إلى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي لتتويجه الأبطال، وقال: نفخر أن الفجيرة أصبحت بمثابة عاصمة للسنوكر والبلياردو على المستويين المحلي والإقليمي، والرعاية الكريمة من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أسهمت بشكل كبير في أن تكون إمارة الفجيرة وجهة سنوية للاتحاد لإقامة البطولات على أرضها، وسعادتنا تزداد دائماً لأن كل البطولات التي أقيمت في الفجيرة تكللت بالنجاح.

إنجازات رائعة

ومن جانبه، ثمن محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد وإداري المنتخب، الإنجازات الرائعة التي حققها لاعبو السنوكر والبلياردو، خلال بطولة زايد العربية وقال إن حصول لاعبينا على 11 ميدالية جاء بعد إعداد متواصل واهتمام أكبر من قبل اتحاد اللعبة منوهاً إلى أن لقب بطل العرب الذي حصلت عليه الإمارات في السنوكر جاء عن جدارة واستحقاق، مهنئاً لاعبي منتخبنا في اللعبتين بما تحقق من إنجازات وبالتتويج بالميداليات وقال إن إمارة الفجيرة تستحق أيضاً ذهبية التنظيم، بعد أن جاءت البطولة بالصورة التي يتمناها الجميع، وبدوره، أكد خالد الخيلي المدير التنفيذي للاتحاد أن إشادة الوفود المشاركة مصدر فخر واعتزاز، مشيراً إلى أن الإمارات دائماً ما تنجح في تنظيم كبريات الأحداث ولذلك نحن فخورون بما تحقق كما نفخر أيضاً بالنتائج المتميزة التي حققها لاعبونا.

حضور وتكريم

حضر الحفل الختامي للبطولة، عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية، ورائد باقر نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر وسلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد وجيسون فيرسون رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وعمر الخرادلي رئيس الاتحاد العربي، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، إلى جانب الوفود والبعثات العربية التي شاركت في الحدث، وشهد الحفل تبادل الدروع التذكارية وتكريم رعاة البطولة.