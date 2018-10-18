شما الشحي ونورية تتقاسمان ذهب الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي - متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري.

حيث تقاسم أول من أمس، شما حسن الشحي من هيئة الطرق والمواصلات، بزمن قدره ٣٩:٠٩ دقيقة، ونورية إسماعيلوفا من الجمعية الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات، بزمن قدره ٣١:١٣، ذهب تحدي الدراجات الهوائية، بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبد الناصر عمران الأمين العام لاتحاد الدراجات الهوائية، وموزة المري رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وفوزية فريدون مديرة الدورة.

جدية تنافسية

وشهد السباق جدية تنافسية في الفئتين، وكان الفارق بين المراكز الثلاثة في كل فئة ثواني معدودة على النحو التالي: في فئة المواطنات، المركز الأول شما حسن الشحي من هيئة الطرق والمواصلات، بزمن قدره ٣٩:٠٩ دقيقة، المركز الثاني سارة محمد الهرمودي من هيئة دبي للثقافة، بزمن قدره ٤١:٣٨، المركز الثالث سارة الفلاسي من هيئة كهرباء ومياه دبي، بزمن قدره ٤١:٤٠، ولفئة المقيمات حلت في المركز الأول نورية إسماعيلوفا من الجمعية الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات، بزمن قدره ٣١:١٣، وفي المركز الثاني جاءت سارة بنت الهادي الأحنف من فيتر فلاي، بزمن قدره ٣٥:٥٩، وفي المركز الثالث حلت حنان النحاس من هيئة الطرق والمواصلات، بزمن قدره ٣٧:٣٢.

انطلاقة محفزة

وأعربت موزة المري رئيس اللجنة المنظمة للدورة، عن سعادتها للبداية الجيدة والانطلاقة القوية للدورة، عبر تحدي الدراجات الهوائية، الذي أسفر عن مستويات متميزة في جميع الفئات، وهو أمر يؤكد أن الفِرق كانت مستعدة جيداً لهذه الدورة، ويؤكد أنها باتت من الأجندة الرياضية المهمة لدى الدوائر، حيث ارتفع عدد الدوائر والمؤسسات المشاركة إلى 41 مؤسسة، و853 لاعبة، وهو تزايد يحفز إلى مزيد من التميز، خاصة أن عدد المشاركات في تحدي الدراجات الهوائية، فاق السبعين مشاركة، منهن ما يقارب الخمسين مواطنة هو أمر جيد.

بطولة ناجحة

ووصف عبد الناصر عمران الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، البطولة بأنها ناجحة، ومخرجاتها جيدة، وتسهم في تطور رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، ومتمنياً توسعة قاعدة المشاركة في الدورات المقبلة، بالسماح لجميع موظفات الوزارات الاتحادية، بالمشاركة في الدورة، وهو تزايد سينعكس إيجاباً على مخرجات الدورة، خاصة في الدراجات الهوائية.

تحدٍ ونجاح

فيما كشفت اللاعبة نورية إسماعيلوفا من الجمعية الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات، المتوجة بالمركز الأول، أنها دخلت مع نفسها في تحدٍ كبير عقب حلولها في النسخة الماضية في المركز الثاني، وأنها لن ترضى في هذه النسخة بغير الذهب والمركز الأول، ونجحت في التحدي ونالت المركز الأول.

فريق واحد

وقالت شما حسن الشحي من هيئة الطرق والمواصلات، إن فوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الدراجات الهوائية، هو نتاج عمل فريق واحد، وجهود إدارية وفنية وتحضيرات على مدار العام، توجتها بالفوز، وهي تشكر كل من أسهم في هذه الجهود، سواء كانت إدارية أو فنية، وتهديهم الفوز.

مفاجأة

فرح المري بطلة مع وقف التنفيذ

شكلت اللاعبة فرح المري مفاجأة من العيار الثقيل في تحدي الدراجات الهوائية، فهي بطلة المواطنات غير المتوجة رغم تحقيقها لأفضل زمن؛ وذلك لأنها شاركت دون إكمال إجراءات تسجيلها في البطولة، وبالتالي حرمت من اللقب وباتت بطلة مع وقف التنفيذ، وأوضحت فرح بان سبب تأخرها عن التسجيل هو علمها بالسباق قبل انطلاقته بساعة فقط.

تميز

سارة بنت الهادي: فخورة بالفضة

أعربت سارة بنت الهادي الأجنف من فيتر فلاي عن فخرها واعتزازها بفوزها بالمركز الثاني والفضية في تحدي الدراجات الهوائية وتحقيق زمن قدره ٣٥:٥٩، وهو أمر تعتز به لأن هذه أول مشاركة لها في سباق رسمي، فضلاً عن كونها عائدة من إصابة تعرضت لها جراء حادث سيارة، وكلها عوامل تجعلها تفخر بالفضية والمركز الثاني.

مسابقة

انطلاقة الألعاب الفردية اليوم

تنطلق اليوم منافسات الريشة الطائرة وبطولة الشطرنج، حيث تقام الريشة في نادي ستارز، وتقام الشطرنج في نادي دبي للشطرنج، فيما تقام بطولة سباق الطريق 3000 متر يوم السبت المقبل بمضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء، وتنطلق منافسات بطولة البولينغ يوم الاثنين المقبل، حيث تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، كما تقام منافسات بطولة السباحة يوم السبت 27 أكتوبر في مسبح نادي الوصل.

سارة الهرمودي: تنظيم رائع قادنا للتميز

قالت سارة محمد الهرمودي، من هيئة دبي للثقافة والفنون المتوجة بالمركز الثاني والميدالية الفضية، إن التنظيم الرائع من اللجنة المنظمة قاد الجميع للتميز، وتوجهت بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها للدورة التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وثمنت الدعم والمساندة التي وجدتها من سعيد محمد النابوده المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون، وعبدالله راشد المهيري (مدير قسم التميز المؤسسي) ورئيس اللجنة الرياضية في الهيئة، وتهيئة الفرصة والبيئة الرياضية التي سهلت مشاركتها في هذه الدورة.

الفيديو يحرم بلدية دبي من منصة التتويج

حرمت تقنية الفيديو، التي لجأت إليها لجنة التحكيم في سباق الدراجات أول من أمس، لاعبة بلدية دبي كاثرين آلبو من الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن فئة المقيمات بعد المراجعة التي تمت في اللحظات الأخيرة من فرز النتائج، حيث كان الرصد الأولي لمصلحة كاثرين لكن بعد التحقق ذهبت الفضية إلى لاعبة هيئة الطرق والمواصلات حنان النحاس.

وأكدت نسرين بن درويش المشرف العام على فرق بلدية دبي المشاركة في الدورة أن البلدية شاركت في التحدي بخمس لاعبات مميزات بقصد الوصول إلى منصة التتويج، لكن الحظ لم يحالفهم فكان الفوز بالمركزين الرابع والسادس، لكنها بداية جيدة، فهي أول الغيث وسيكون القادم أفضل، خاصة في بقية الألعاب الفردية التي دأبت البلدية على التميز فيها، لا سيما وأن البلدية تمتاز بأنها صاحبة أعلى مشاركات في الماضية، وأيضاً في النسخة الحالية.

سارة الفلاسي: البرونزية أول الغيث لإنجازات «ديوا»

وصفت سارة الفلاسي، من هيئة كهرباء ومياه دبي، فوزها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تحدي الدراجات الهوائية بأنه أول غيث إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سجل النسخة السادسة من الدورة، ومؤكدة عزم جمع فرق ولاعبات ديوا على مواصلة مسيرة التميز التي بدأت منذ النسخة الأولى للدورة، لافتة إلى أنها دخلت السباق بهدف انتزاع الميدالية الذهبية مع زميلاتها في الفريق لكن كان نصيبها البرونز.

وقالت الفلاسي إن الميدالية التي تحققت جاءت بدعم متكامل من جميع قيادات هيئة كهرباء ومياه دبي، والدعم والمساندة الكبيرة التي توفرت لها، فضلاً عن الدعم الكبير من الطاقم الفني والإداري عبر التدريبات المتواصلة التي توفرت لها قبل انطلاقة الدورة، فالجميع شركاء فيما تحقق ولهم الشكر.