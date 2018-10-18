زوارق أبوظبي في الصين لخوض رابع جولات «مونديال إكس كات»

المصدر: شنغهاي - البيان الرياضي

وصلت بعثة فريق أبوظبي لزوارق «إكس كات»، إلى مدينة هانغ زو الصينية أمس، استعداداً للمشاركة في رابع جولات بطولة العالم، التي تبدأ فعالياتها غداً الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، والتي يشارك فيها 12 زورقاً، يقودها فرق من تسع جنسيات مختلفة، يمثلون 4 قارات تشارك في الحدث العالمي.

وأنهت زوارق أبوظبي، المحطة الثالثة من البطولة، التي أقيمت قبل أيام في مدينة شنغهاي الصينية، بنتائج مميزة ومتقدمة، حيث حل زورق أبوظبي 5، بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، في المركز الأول في السباق الأول بالجولة الماضية.

ثم جاء وصيفاً في السباق الثاني من نفس الجولة، في حين تفوق زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وحل ثالثاً في السباق الأول، وحقّق لقب السباق الثاني، ليسجل الفريق حضوره على المنصة أربع مرات في الجولة الثالثة بالصين.

المنافسة على اللقب

وعزّز فريق أبوظبي حظوظه في المنافسة على اللقب العام للبطولة، بعد أن وصل زورق 4 إلى النقطة 142 في الترتيب العام، ووصافة البطولة، في حين قفز زورق 5 إلى المركز الثالث في الترتيب العام، ليصبح رصيده 132 نقطة، وتقترب زوارق أبوظبي بشكل أكبر من المتصدر زورق شرطة دبي، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، الذي يمتلك حالياً 163 نقطة في الترتيب العام للبطولة العالمية.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن زوارق أبوظبي في منافسات الإكس كات حالياً، تقوم بما هو أكثر من مشاركة وتمثيل رياضي وأكثر من حضور وإثبات بالمشاركة، حيث قال: مشاركة فريقنا الآن تأتي، ليس من أجل المشاركة فقط، وإنما لكتابة تاريخ جديد، وصياغة أحرف تحدٍ لفريق أبوظبي، الذي وصل إلى أفضل المستويات في كل البطولات، وفي جميع التحديات البحرية.