الشارقة يكسب النصر ويغرد بصدارة مجموعته في كأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق فريق الشارقة لكرة اليد، انتصاراً مهماً أول من أمس، على مضيفه النصر بنتيجة 31/‏24، في ختام الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، ليرفع الملك رصيده إلى 14 نقطة، اعتلى بها قمة مجموعته الأولى، ويفض الشراكة مع العميد، الذي أصبح ثانياً مع توقف رصيده عند 12 نقطة، ويأتي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، عقب فوزه في نفس الجولة على جاره الوحدة 25/‏22، وبذلك يقف فريق الوحدة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبني ياس خامساً برصيد 5 نقاط.

وشهدت مباراة النصر والشارقة، الإثارة والندية، لخصوصية لقاء الفريقين، ونجح الشارقة في حسم الشوط الأول لمصلحته 16-14، ودانت أفضلية اللعب والنتيجة طوال الشوط الثاني، وحسم اللقاء لمصلحته بفارق 7 أهداف، وحضر المباراة محمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة المنتخبات، وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من المشرفين والإداريين في الناديين.

وعلى ملعبه، أكد فريق الجزيرة تفوقه في ديربي العاصمة، أمام جاره فريق الوحدة، وفاز بفارق 3 أهداف، بعد أن تسيّد فخر أبوظبي اللقاء لعباً، ونتيجة وخاصة في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدماً 14/‏8، وحافظ على فارق الأهداف، وإن نجح العنابي في منتصف الشوط الثاني في تقليص الفارق إلى هدف 21/‏20، ولكن الجزيرة حسم المباراة لمصلحته في النهاية.