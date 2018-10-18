الذيد يكرّم الفائزين في بطولات الكاراتيه

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

أقام نادي الذيد الرياضي، حفل تعريف بإنجازات رياضة الكاراتيه مساء أول من أمس، بحضور سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحميد الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، وعبيد العسم عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ويأتي الحفل للتعريف بإنجازات نادي الذيد بالكاراتيه خلال السنوات القليلة الماضية، وتم تكريم أبرز الفائزين في البطولات الرياضية، كما تضمن الحفل عروضاً جميلة، قدمها أبناء نادي الذيد خلال الحفل، شارك فيها نحو 120 لاعباً.

عودة الجوجيتسو

وكشف سالم بن هويدن الكتبي، عن عودة رياضة الجوجيتسو قريباً إلى النادي، بعد انقطاع مؤقت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مؤكداً أن أسباباً فنية تمثلت في عدم وجود مدرب، وراء تجمد نشاط اللعبة مؤقتاً في الفترة الماضية.

نقلة نوعية للكاراتيه

وقال بن هويدن إن إدارته تعطي الاهتمام وتوفر عوامل النجاح لجميع فرق النادي الأخرى، وبشكل موازٍ لما تقدمه للفريق الأول لكرة القدم، وتتطلع إلى أن تحقق نتائج مميزة أيضاً، ومشيراً إلى النقلة النوعية التي شهدتها رياضة الكاراتيه في النادي خلال السنتين الماضيتين بشكل بارز، بعد أن ارتفع عدد الميداليات الملونة من 15، ليصبح 120 ميدالية، خلال هذه الفترة، وارتفع عدد اللاعبين الذين يمارسون اللعبة من 45 لاعباً إلى 150، وشرح خلال الحفل، مراحل تطور لعبة الكاراتيه، والإنجازات التي تحققت، والزيادة الكبيرة في عدد المشاركين.

الدعم الفني

ومن جهته، أشاد أحمد عبد الرحمن العويس، بتطور رياضة الكاراتيه في نادي الذيد، مؤكداً أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، جاهز لتقديم الدعم الفني لمواصلة تطور الكاراتيه في نادي الذيد، وأكد العويس أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، يتطلع للتعاون مع جميع الأندية، وبما يخدم الرياضة الإماراتية، وأنه لن يألو جهداً في تقديم الدعم الفني المتاح، مثنياً على جهود نادي الذيد في ما وصل إليه من نجاح، الذي ترجمه في اعتلاء منصات التتويج، بالحصول على الميداليات الملونة.