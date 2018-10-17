العتيبة: حظوظي جيدة في رئاسة آسيوي الملاكمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن حظوظه جيدة في الفوز بمقعد رئاسة الاتحاد الآسيوي، من خلال ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة في الانتخابات المقامة يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بموسكو، حيث يصبح تلقائيا حال الفوز بالمقعد الدولي رئيساً للاتحاد القاري.

دعم محلي

وأبان العتيبة أن ترشحه وجد مساندة ودعما محليا من قبل الهيئة العامة للرياضة التي تقف مع أبناء الدولة في مثل هذه المناسبات الرياضية، لأن الفوز في الانتخابات يحسب للإمارات وليس للأفراد، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى للاستفادة من علاقتها الخارجية بالتواصل مع الاتحادات الوطنية وتواجد الكوادر الإماراتية في المقاعد الدولية.

وأضاف العتيبة: على المستوى الخارجي أجرينا العديد من الاتصالات خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد استلام الموافقة رسميا من قبل الاتحاد الدولي على المشاركة في الانتخابات، ووجدنا دعما جيدا من بعض الدول العربية والأوروبية ومن مختلف القارات وكلها اتصالات كانت مباشرة بكسب المعركة الانتخابية إن شاء الله، ونحن متفائلون جدا بالفوز لكن على الرغم من ذلك فالانتخابات صعبة ولا يوجد تأكيد قاطع بالفوز قبل فرز الأصوات ومعرفة النتيجة النهائية.

شأن الإمارات

وقال أنس العتيبة إن الهدف من ترشحه، إعلاء شأن الإمارات في المحافل الخارجية وأن يكون للدولة وجود وتأثير وعمل في صياغة القوانين، علما أن الملاكمة من ضمن الألعاب الأولمبية، وبالتالي هذا يمثل مكسبا كبيرا جدا، وأضاف: حال الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي سأصبح تلقائيا رئيسا للاتحاد الآسيوي، وبالتالي مقر اللعبة القاري سيكون في الإمارات، وبالتأكيد هذه من المكاسب التي يمكن أن تشكل إضافة للعبة في تطورها وتقدمها، خاصة أن الملاكمة الإماراتية تتقدم بخطوات واثقة إلى الأمام وبالمزيد من الدعم والاهتمام يمكن أن نصل إلى مستوى أفضل.

البرنامج الانتخابي

وكشف أنس العتيبة للمرة الأولى عن ملامح برنامجه الانتخابي، وقال إنه يركز على ترويج الملاكمة في القارة الآسيوية وتطور اللعبة بها عبر زيادة عدد الاتحادات الوطنية وزيادة عدد البطولات، وبالتالي ارتفاع عدد اللاعبين، مما يسهم في التنافس القوي وتطوير المستويات.

وقال: ليس من المقبول أن يتم تنظيم بطولة في منشط مهم مثل الملاكمة له قاعدته العريضة بمشاركة 5 أو حتى 10 دول فقط، لا بد من زيادة عدد المشاركين وهذا واحد من الأهداف التي أسعى إليها، نريد أن يكون لمنشط الملاكمة اهتمام وتفاعل كبيران، وأن تقام بطولاته بمشاركة جميع الدول، حتى لا تكون المشاركة حكراً على بعض الدول الفعالة في هذا المجال الرياضي.

جهود مقدرة

ورفض مرشح الإمارات تقليل قيمة الجهود التي بذلها الاتحاد الآسيوي للملاكمة في الفترة السابقة، ذاكرا أن الاتحاد اجتهد وأدى دوره لكنه يرى أن الملاكمة تحتاج للمزيد من التطوير، وأضاف: الحق يقال أن القائمين على أمر الملاكمة في آسيا بذلوا مجهودا مقدرا، وحال فوز في الانتخابات فإنني سأسعى لتكملة العمل الذي قاموا به حتى تصبح الملاكمة من أفضل المناشط الرياضية في القارة الآسيوية مع تطورها عالميا.

وأكد أنس العتيبة أن ترشحه يتطلب دعما كبيرا حتى يتوج بالنجاح، مشيرا إلى أن ثقته كبيرة في كل أصحاب القرار والجهات التي يمكن أن تساعده في الانتخابات ليحقق الفوز باسم دولة الإمارات، ذاكرا أنه مع أخوانه في اتحاد الملاكمة سيواصلون العمل خلال الأيام القليلة المتبقية من أجل الترتيب الجيد قبل الدخول للجميعة العمومية، متمنيا أن تكلل مساعيه ومجهودات الجميع بالفوز في الانتخابات، مجددا قوله إن الفوز سيكون للإمارات في المقام الأول.

منافسة

ستكون المنافسة على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة بين أنس العتيبة وبيشاي جونهافاجيرا رئيس الاتحاد التايلندي للعبة، بعد أن استبعدت لجنة الانتخابات الدولية عددا من الشخصيات التي طالبت بالترشح.