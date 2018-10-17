«اليد والطائرة» تفتتحان تحدي الألعاب الجماعية

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وتفتتح الكرة الطائرة وكرة اليد فعاليات تحدي الألعاب الجماعية في الدورة بمواجهات ساخنة تقام في الرابعة من عصر اليوم في نادي دبي ستارز بمنطقة المزهر.

لقاءات الطائرة

وأسفرت نتائج القرعة التي أقيمت ظهر يوم الخميس الماضي، بحضور عدد من منسقات وممثلي الاتحادات والمؤسسات المشاركة في بطولات كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، عن توزيع الفرق على مجموعات متوازنة، وأوقعت قرعة بطولة الكرة الطائرة فرق كل من: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي في المجموعة الأولى.

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من: هيئة الطرق والمواصلات، محاكم دبي، والنيابة العامة، وستكون المواجهة الأولى في مسابقة الكرة الطائرة، بلقاء ساخن بين فريق هيئة الطرق والمواصلات مع فريق النيابة العامة، في تمام الرابعة من عصر اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، تليها مباراة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق بلدية دبي ضمن منافسات المجموعة الأولى في تمام السادسة مساء.

تحديات اليد

وفي منافسات بطولة كرة اليد، تشهد البطولة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق النيابة العامة حامل اللقب مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، في السادسة مساء اليوم، وهي تعتبر نهائياً مبكراً لكرة اليد لما بين الفريقين من ندية وتنافسية قوية داخل وخارج الملعب، حيث يتمتعان بجماهيرية عالية، تجعل من المواجهة بطولة خاصة في المدرجات وداخل الملعب بين اللاعبات، حيث يضم كل فريق نخبة من اللاعبات المميزات.

نجاح وتميز

توجهت خلود آل علي، نائب مدير أول العلاقات العامة والإعلام، ورئيسة الفرق الرياضية النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالشكر والتقدير إلى لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي لجهودها الكبيرة في تنظيم دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تشجع المرأة العاملة على التنافس الإيجابي وغرس الروح الرياضية بين المتسابقات، وتعزيز العلاقات بين الموظفات في الجهات الحكومية في دبي.

ونفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بالنتائج التي حققتها موظفات الهيئة خلال الدورات السابقة، ونؤكد مشاركة الفرق الرياضية النسائية في الهيئة في جميع ألعاب النسخة السادسة من الدورة، بمشاركة 121 لاعبة من موظفات الهيئة الموهوبات والمتدربات على أعلى مستوى، ونحن على ثقة من تحقيقهن مراكز متقدمة في معظم المسابقات، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية مثلما حققن في الدورات السابقة، والنجاحات السابقة حافز للتميز في النسخة السادسة.

لقب السادسة

فيما أكدت نادية علي قائدة فريق الكرة الطائرة في هيئة الطرق والمواصلات، والمشرفة على الألعاب الرياضية، أن شعارهن في مواجهات اليوم هو بداية قوية وجادة لأجل الحفاظ على لقب النسخة الماضية.

تحدٍ

جواهر: التفوق العام هدفنا

أعلنت جواهر عبيد الشامسي لاعبة فريق كرة السلة في النيابة العامة في دبي عن تحديات مبكرة لأجل مواصلة التفوق في كرة السلة، ولن يدعن لقب هذا العام يخرج عن خزائن النيابة العامة في دبي، والفريق جاهز عبر تدريبات مكثفة قبل انطلاقة الدورة بعدة أشهر، لافتة إلى الدعم الكبير الذي تجده فرق النيابة العامة المشاركة في الدورة من قبل الجماهير وهو يعد حافزاً لهن للإبداع.

هدى النوبي: خزائن نيابة دبي مليئة بالذهب وتسعى للأرقام القياسية

أكدت هدى النوبي المشرف العام على فرق النيابة العامة في دبي، المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، أن النيابة العامة تستهل مواجهات الألعاب الجماعية في النسخة السادسة، لتحطيم الأرقام القياسية، وليس بحثاً عن التتويج بالذهب، لأن الخزائن مليئة بالكؤوس.

وكشفت النوبي عن سبب تمسكها بتحطيم الأرقام القياسية في الدورة، خاصة في بطولة كرة اليد، حيث نجح فريق النيابة العامة في احتكار لقبها منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الخامسة على التوالي، والهدف من المشاركة هذا العام، هو تحطيم الأرقام السابقة، وتسجيل رقم قياسي جديد، والفريق يضم كلا من: هدى النوبي، وغريبه النعيمي، وعزيزه البلوشي، وأمل يوسف، وشمه الطاهر، مريم الجناحي، وأمينة أهلي، وفاطمة المعمري، وبقياده المدربة وسام الشنوفي.

وعد

أسماء: شعارنا التميز الكامل

أكدت أسماء عبدالله آل علي لاعبة فريق كرة السلة في بلدية دبي أن البلدية لن ترضى بغير التميز الكامل في نسخة 2018، وهن كلاعبات كرة سلة رفعن شعار الرقم واحد والتميز في جميع المباريات، ليكون الختام بالتربع على عرش كرة السلة، التي قدمن فيها في النسخة الماضية مستويات متميزة كانت محل إشادة، ولن يقبلن بغير تميز مماثل في النسخة الحالية من الدورة.