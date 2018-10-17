هجن الرئاسة تحلّق بناموس 9 أشواط في «تأهيلي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أحكمت مؤسسة هجن الرئاسة قبضتها على منافسات سن اللقايا في سباقات تأهيلي الوثبة 2018 التي أقيمت أمس، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أن فرضت سيطرتها المطلقة على أغلب الأشواط التي جرت لمسافة 4 كلم.

وسجلت هجن الرئاسة حضوراً مميزاً ونجحت في التحليق بناموس 9 أشواط من أصل 13 شوطاً أقيمت في ميدان الوثبة للهجن في إطار منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، فيما أحرز هجن النايفات من السعودية لقب شوطين، وشوط لشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وكانت البداية مع «الشاهينية» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون، التي حلقت بناموس أول الأشواط في 5.56.6 دقائق، وأهدت «الشاهينية» مع نفس المضمر، هجن الرئاسة ناموس الشوط الثاني للمهجنات في 6.05.1 دقائق وخطف «شاهين» لهجن الرئاسة ناموس الشوط الثالث للجعدان، في 6.03.1 دقائق، وفاز بالشوط الرابع للجعدان المهجنات هجن النايفات، وفاز بالشوط الخامس للأبكار اللقايا المحليات «وبره» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في 6.02.0 دقائق.

وفاز بالشوط السادس «الشاهينية» ، وفي الشوط السابع كان «شاهين» بقيادة المضمر محمد عتيق على موعد مع الناموس، كما فاز «شاهين» لهجن الرئاسة بالشوط الثامن. وخطفت «الشاهينية» لهجن الرئاسة ناموس الشوط التاسع، ونال «ميسور» للشيخ فيصل بن عبدالله المعلا ناموس الشوط العاشر، وسيطرت هجن الرئاسة على الشوطين 11 و 12 عن طريق «شاهين» و«الشاهينية». وفاز بآخر الأشواط «شهلولة» لهجن النايفات.