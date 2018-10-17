أكاديمية «أم الإمارات» تنظم يوم المرأة للرياضات الموحدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن تنظيم فعالية استثنائية بعنوان «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، وتهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات من أفراد المجتمع المحلي، للمشاركة في يوم حافل بالألعاب والأنشطة البدنية، احتفالاً بالمرأة على اختلاف قدراتها الرياضية.

ومن المقرر أن تقام الفعالية في مبادلة آرينا في مدينة زايد الرياضية يوم السبت المقبل، ودعوة السيدات من جميع الأعمار والمستويات الرياضية، للمشاركة في منافسات وديّة تشمل كرة السلة (فرق من 5 لاعبات) وكرة القدم (فرق من 5 أو 7 أو 10 لاعبات)، وتنس الطاولة وجلسات الزومبا النشطة، بالإضافة إلى لعبة البوتشي، وهي من رياضات الكرة الحديدية، وذلك في إطار احتفالي يقدّر القدرات الكامنة والمستويات المتنوعة لكل السيدات والفتيات.

وتأتي الفعالية، كأحد الأهداف الرئيسية الخاصة بأكاديمية «أم الإمارات» للرياضة النسائية، والرامية إلى تعزيز وتطوير وتسهيل ممارسة الرياضات النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من قلب العاصمة أبوظبي، كما تسعى إلى جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة بدولة الإمارات من كل الأعمار والخلفيات الثقافية والحالات البدنية.

وتُقام هذه المبادرة الرائعة بفضل الشراكة المتينة بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، الفرع المحلي من الأولمبياد الخاص العالمي، وتعد المؤسسة المضيف المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، أكبر فعالية إنسانية رياضية خلال العام.