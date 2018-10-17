ضحّت بالذهبية لإنقاذ منافستها

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

ضحت لاعبة مركز دبي للإحصاء منى إبراهيم، والتي كانت مرشحة بقوة للتتويج بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات لفئة المواطنات ضمن فعاليات النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، من أجل إنقاذ منافستها فاطمة بالهول والتي تمثل فريق دراجات مجلس دبي الرياضي إثر تعرضها لسقوط مفاجئ، مسجلة موقفاً نبيلاً، وكانت الروح الرياضية حاضرة من منى إبراهيم، حيث توقفت عن المضي في السباق.

وأوضحت منى إبراهيم، أنها لم تفكر لحظة في إهدار دقائق ثمينة من السباق ستبعدها عن التنافس على الذهب أو أي ميدالية في المسابقة، وفكرت في إنقاذ شقيقة لها في المضمار، ولم تفكر في التنافسية ولا منصات التتويج، واستجابت لنداء الواجب والروح الرياضية، ثم أكملت السباق بضمير مرتاح.