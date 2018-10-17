«عربية الغولف» تنطلق في تونس بمشاركة 13 دولة

المصدر: تونس - فائز بجبوج

يشهد مركب غولف قمرت بالعاصمة التونسية تونس، عصر اليوم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة العربية للرجال للغولف بنسختها الـ 38 التي تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، والمقامة تحت إشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية، وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة في سابقة هي الأولى بتواجد عربي كبير يضم نخبة لاعبي الغولف في المنطقة العربية، بينهم لاعبو منتخبنا الوطني، إلى جانب دول المغرب وليبيا ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق والبحرين وقطر والسعودية إلى جانب تونس صاحبة الأرض.

وكان منتخب الإمارات قد حط رحاله بالعاصمة تونس ظهر أول من أمس، وحرص منتخبنا عقب وصوله مباشرة الخضوع لحصة تدريبية استمرت ساعتين تحت قيادة المدرب سمير الولاني، واللاعبون خالد يوسف وسيف ثابت وأحمد سكيك، ومن المنتظر أن يصل صباح اليوم الأربعاء كل من خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية وبرفقته لاعب منتخبنا الشاب محمد عادل الهاجري قادمين من الأرجنتين عقب مشاركتهم في أولمبياد الشباب الثالث بمدينة بوينس ايرس.

وأشاد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي بالتحضيرات الجادة والمميزة التي أعدتها الجامعة التونسية للغولف برئاسة ماهر بوشماوي، هذا إلى جانب الاستعدادات اللوجستية بكافة مناشطها التي تستهدف الوصول بالبطولة لأعلى درجات النجاح قبل خوض المنافسات الرسمية للبطولة التي ستنطلق في الثامنة من صباح الغد.

ونقل الزرعوني تحيات وتقدير معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للغولف لرئيس وأعضاء الجامعة التونسية للغولف متمنياً وبثقة كبيرة كما عودونا الأشقاء في تونس الخضراء على النجاح المميز لمثل هذه البطولات وخاصة أنها تجمع النخبة من اللاعبين وقيادات اللعبة على المستويين الخليجي والعربي، والاستعداد التام للاتحاد العربي لدعم هذا الحدث الذي يستهدف اللعبة بمنطقتنا العربية.