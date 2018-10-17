«ماراثون أدنوك أبوظبي» يكشف كؤوس وميداليات النسخة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة لـ«ماراثون أدنوك أبوظبي»، قبل أقل من شهرين فقط على انطلاق النسخة العالمية، عن التصميم المميز للكؤوس والميداليات، التي سيتم توزيعها على المشاركين في الحدث الرياضي البارز الذي يقام في العاصمة أبوظبي يوم 7 ديسمبر المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين، ويستوحي التصميم العصري للكؤوس لمسات فنّية مميّزة تعكس شكل عدّاء يمارس رياضة الجري، وتحمل الكؤوس الألوان الرسمية لماراثون أدنوك أبوظبي وهي اللونان الأزرق والأصفر.

شعار عام زايد

وسيتم تسليم هذه الكؤوس المميّزة إلى الفائزين وأصحاب المركز الثاني والثالث من الرجال والسيدات ضمن فئتي «المحترفين» و«الكرسي المتحرّك»، وذلك خلال حفل خاص لتوزيع الجوائز سيقام عند خط نهاية الماراثون الواقع في قرية السباق وبالقرب من برج «أدنوك» الذي سيشكّل خلفية جميلة لهذه الاحتفالية. وسيكون هؤلاء العداؤون أول من يحصل على الكؤوس الجديدة ذات التصميم الفريد.

بالإضافة إلى هذا، سيحصل جميع العدّائين الذين يكملون أحد السباقات الأربعة على ميدالية مميّزة من ماراثون أدنوك أبوظبي تم تصميمها خصّيصاً لهذه المناسبة، وانطلاقاً من حرص القائمين على الماراثون واحتفاءً بعام زايد، ستحمل الكؤوس والميداليات الخاصة بالماراثون شعار «عام زايد»، لترسيخ إرث المؤسس وعطاءاته الإنسانية ودوره الريادي في وجدان مختلف الأجيال، كما سيحصل المسجلون على أرقام مميزة ومصممه لهم خصيصاً، في إطار تشجيع عموم فئات المجتمع.

نسخة مميزة

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي: حريصون على جعل النسخة العالمية لماراثون أدنوك أبوظبي مميزة من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية والتسويقية والإعلامية، انطلاقاً من اهتمامنا المشترك في مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، ليكون الماراثون منصة رياضية تفاعلية لمختلف فئات المجتمع، كما يمثل الحدث محطة مهمة لتحسين اللياقة البدنية وإعلاء الرياضة كنمط لحياة صحية مثالية خالية من المعوقات والمشكلات الصحية.

وأضاف العواني: نولي اهتماماً كبيراً للتعبير عن احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين وذكرى مئوية عام زايد القامة الإنسانية والمؤسس الذي وضع القواعد الصلبة لنهضة دولتنا، وانطلاقاً من النهج الوطني لمجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك ستحمل جميع الكؤوس والميداليات المخصصة للفائزين الذين يكملون السباقات المعتمدة، شعاراً غالياً على قلوب الجميع، وهو شعار «عام زايد»، اقتفاءً بنهجه ومسيرته الثرية الحافلة بالمنجزات الوطنية التي نتطلع لترسيخ مفاهيمها وتعريف العالم أجمع بإرث المؤسس رحمه الله.

جوائز نقدية

سيتم توزيع جوائز نقديّة قيّمة على الفائزين بالمركز الأول لفئتي الرجال والسيدات في سباق المسافة الكاملة، حيث سيحصل كل واحد منهما على مبلغ 100,000 (مئة ألف دولار أميركي)، بينما سيحصل أصحاب المركز الثاني على 25 ألف دولار لكل منهما و15 ألف دولار لأصحاب المركز الثالث من الفئتين.