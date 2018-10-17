الحبتور يقص شريط موسم البولو اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية وحضور رجل الأعمال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور تفتتح المجموعة نشاط الموسم الرياضي الحالي 2018 للبولو اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وسيكون عشاق ومحبو رياضة البولو على موعد مع المباراة الافتتاحية بين فريقي الحبتور ومهرة، وقد وجهت المجموعة الدعوة للعديد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال لحضور حفل الافتتاح. وكانت مجموعة الحبتور قد أعلنت عن خطة نشاط الموسم المقبل 2019 والمتضمنة العديد من البطولات واللقاءات الودية والرسمية.

حيث تتضمن خمس بطولات رئيسية تتضمنها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تعد من كبريات بطولات البولو في العالم، ويصل تصنيفها إلى 18 جولاً وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ويحتضنها مجمع ومنتجع الحبتور للبولو، وبرغم بعض اللقاءات التي تسبق سلسلة بطولات الكأس الذهبية مثل لقاء اليوم الوطني أو اليوم البريطاني أو غيرها من اللقاءات التنشيطية، إلا أن جمهور وعشاق اللعبة سيكونون على موعد مع البداية في 25 يناير المقبل، حيث تنطلق منافسات كأس دبي الفضي والتي تستمر حتى 8 فبراير.

ثم بطولة الماسترز «الأساتذة»، والتي تقام خلال الفترة من 10 - 15 فبراير المقبل، وبعد ثلاثة أيام وتحديدا في الثامن عشر من شهر فبراير، سينطلق كأس جوليوس بار الذهبي الذي يستمر حتى الثامن من شهر مارس من العام المقبل.

وأما كأس تحدي دبي فقد تحدد له يوم 15 مارس المقبل، وسوف يستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه، ثم تختتم السلسلة الذهبية ببطولة دبي في الثاني من أبريل المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام.