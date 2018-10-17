منتخب الإمارات بطل العرب في السنوكر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توج محمد شهاب لاعب منتخبنا الوطني للبلياردو والسنوكر بذهبية الكرات الست للسنوكر بعد فوزه في المباراة النهائية على الفلسطيني خالد الأسطل 6 - 1، في بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية، وهي الميدالية الخامسة للاعب خلال المنافسات الفردية والجماعية، وبهذه الذهبية

نال منتخب الإمارات لقب بطل العرب للسنوكر عن جدارة واستحقاق وبلغت محصلة منتخبنا في البطولة 9 ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات، كان القاسم المشترك فيها محمد شهاب بعد أن توج بفئة الماسترز وفردي الرجال وفردي الكرات الست إلى جانب فوز فريق الإمارات (ب) بذهبية السنوكر والإمارات (أ) بالفضية، وتوج محمد الحوسني بذهبية الكرات التسع في لعبة البلياردو وحصل محمد الجوكر على فضية وبرونزية كما نال منتخب الإمارات للبلياردو برونزية.

ويسدل الستار اليوم على بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية المقامة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وستكون الفرصة متاحة للاعبينا لإضافة مزيد من الميداليات الملونة وكان منتخب السنوكر (أ) فاز أمس على نظيره المصري في الدور التمهيدي.

إهداء

وأهدى سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر إنجاز محمد شهاب الفائز بذهبية الكرات الست إلى القيادة الرشيدة مشيراً إلى أن حصول منتخبنا على 9 ميداليات ملونة منها خمس ذهبيات يعتبر إنجازاً غير مسبوق ونوجه الشكر إلى جميع القائمين على أمر المنتخب والاتحاد مشيراً إلى أن لاعبي السنوكر والبلياردو لم يقصروا وكانوا عند حسن الظن، وقال: نعتز بشهادة الاتحاد العربي في ما يتعلق بتنظيم الحدث.

وأهدى محمد شهاب الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وثمن مساندة سلطان الجوكر الذي ظل متواجداً مع المنتخب طوال أيام البطولة في الفجيرة لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل مشيراً إلى أن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا الاهتمام الكبير من اتحاد اللعبة.

قرارات

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي في اجتماعه على هامش بطولة زايد العربية تعيين الأردني ناصر الحديد نائباً للرئيس خلفاً لمواطنه الراحل عبدالرزاق فهيم،

وتقرر إقامة بطولة جديدة، أبريل المقبل، أطلق عليها كأس الاتحاد للسنوكر تعقبها بطولة عربية في أكتوبر من العام نفسه في الأردن وستكون السعودية الدولة البديل في الاستضافة وكشف عن إقامة النسخة الثانية من البطولة العربية المجمعة في مصر «أبريل 2020»، وناقش الاجتماع غياب عدد من الدول العربية عن البطولات وتم تكليف لجنة من الاتحاد بدراسة الموضوع.

مثل الإمارات في الجمعية العمومية كل من خالد الخيلي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر ومحمد عبدالله رئيس لجنة المنتخبات وسلطان الجوكر أمين السر العام ضيف شرف، وأكد خالد الخيلي أن الاجتماع كان مثمراً وخرج بعدة إيجابيات وأكد تلقي اتحاد السنوكر إشادة بنجاح تنظيم النسخة الأولى من البطولة المجمعة بالفجيرة.