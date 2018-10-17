«بريمير موتورز» تجدد رعايتها لنادي غنتوت للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة بريمير موتورز، الوكيل الرسمي المستورد لسيارات مازيراتي في أبوظبي، عن تجديد رعايتها لفعاليات نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للسنة الثالثة على التوالي، وذلك إيماناً بأهمية دعم الفعاليات الرياضية المهمة في دولة الإمارات مواكبة لجهود سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وتوجيهاته الكريمة المستمرة التي جعلت النادي يتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال.

وقال أحمد النعيمي، مدير عام النادي، إن استمرار رعاية بريمير موتورز ومازيراتي كشريك لرزنامة فعاليات النادي للسنة الثالثة على التوالي، يسهم في إثراء الفعاليات والبطولات الرياضية والمجتمعية كافة، وأن الشركة استحقت أن تكون أحد أبرز شركاء نجاحات نادي غنتوت بعد الدعم الذي ظلت تقدمه سابقاً.

ومن جهته توجه جاد إلياس، نائب رئيس مبيعات مازيراتي بشركة الطاير للسيارات بالشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، لرعايته لهذا القطاع، معبراً عن سعادتهم بتجديد شراكة النجاح مع النادي، يؤكد مدى الاهتمام بدور رياضة البولو في المجتمع، وقال: نحن فخورون أن نستهل الموسم برعاية البولو الوردي الذي يسهم في التوعية من مخاطر سرطان الثدي، بجانب بطولة كأس رئيس الدولة للبولو في ثوبها الجديد.

وناقشت اللجنة المنظمة لبطولة (بينك بولو) التي يدشن بها نادي غنتوت، موسمه 2 نوفمبر المقبل، الاستعدادات التي تمت خلال قبل انعقاد المؤتمر الصحافي للبطولة، المحدد له الأحد المقبل بفندق ومنتجع غولدن الجزيرة بغنتوت، الذي يتم خلاله الكشف عن فقرات المهرجان الافتتاحي.