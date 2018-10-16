الدراجات الهوائية تدشن دورة الشيخة هند اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي - متابعة - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تفتتح اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 30 الجاري، ويدشن سباق الدراجات الهوائية في الرابعة عصر اليوم فعاليات الدورة.

مشاركة كبيرة

ويشارك في منافسات الدراجات الهوائية، ، 80 دراجة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يتنافسن على مسافة 16 كيلومتراً في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية بمدينة محمد بن راشد ديستركت 1،وتنطلق في الرابعة مساء غد ، منافسات بطولتي كرة اليد والكرة الطائرة، وتقام فعالياتها في نادي دبي ستازر بمنطقة المزهر.

جهوزية مبكرة

وكشفت الفرق المشاركة في النسخة الحالية، عن جاهزيتها المبكرة للتنافس بقوة على أول ألقاب الدورة، حيث ظلت معظم الفرق تتدرب على مضمار ند الشبا، لأجل اكتساب خبرات التعامل مع مضمارالدراجات الهوائية، والعمل على كسر أرقام النسخة الماضية، حيث نالت المركز الأول لفئة المواطنات في النسخة الخامسة، سهيلة سعيد من هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي نجحت في حسمه بثوانٍ معدودة، وبسبب مشكلة تقنية حدثت لطرفة محمد من بلدية دبي في خط النهاية، فيما ذهب المركز الثالث إلى مهناز أمين من هيئة الصحة في دبي، وضمن فئة غير المواطنات، كان التفوق عن جدارة للبنى علي الحلواني من إسطبل فارسات دبي، وحققت الميدالية الذهبية، فيما نالت نوريا إسماعليوفا الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية إلى سيندي كالينغ.

نسخة التحدي

ورحبت موزة المري رئيس اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من دورة الشيخة هند، بالمشاركات، ووصفت النسخة الحالية بأنها نسخة التحدي، حيث بلغ عدد الدوائر المشاركة فيها 41 دائرة، وهو تحدٍ تنافسي بين الدوائر، وتحدٍ تنظيمي للجنة المنظمة، لمواصلة تميز النسخ الماضية، وأن تكون النسخة الحالية مرضية للجميع، لا سيما أنها تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً «حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم»، وتنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، كلها عوامل تجعل الكل يفخر بالمشاركة فيها، والعمل على أن تكون دورة مميزة، وتجسد الرؤية التي نُظِّمت من أجلها.

نجاح متواصل

وتابعت المري «حققت الدورة خلال السنوات الماضية،نجاحات مستمرة وما زالت تستقطب الاهتمام ، لما تقدمه من برامج ومبادرات، تتوجه نحو الموظفات، ، ومن أهم مميزاتها، توعية الموظفة بأهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة المرأة، رغم انشغالاتها الوظيفية والأسرية، وضرورة جعلها أسلوب حياة، كما ساهمت المؤسسات في دعم جهود لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، من خلال المشاركة المميزة على مدار الأعوام الماضية، وشاركت في نسخة 2012، 13 جهة في 6 العاب، وكان عدد اللاعبات 166 منهن 117 من المواطنات ،فيما بلغ عدد المؤسسات في نسخة 2014 ، 16 مؤسسة وعدد اللاعبات 284 منهن 200 مواطنة وعدد الألعاب سبعة

وشاركت في نسخة 2015 20 مؤسسة و425 لاعبة منهن 304 من المواطنات في 8 ألعاب ،فيما ارتفع عدد المؤسسات في نسخة 2016 الى 25 مؤسسة بمشاركة 558 لاعبة منهن 332 مواطنة وكان التنافس في 9 ألعاب ،وفي النسخة الماضية بلغ عدد المؤسسات 32 مؤسسة يمشاركة 687 لاعبة منهن 453 مواطنة في 10 ألعاب.

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تضم النسخة السادسة من الدورة 10 رياضات تتنافس فيها منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والألعاب هي: السلة، الطائرة، اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.

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تشارك في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات 41 مؤسسة ودائرة حكومية ومن أبرزها : النيابة العامة، بلدية دبي، محاكم دبي، فيتر فلاي، مجوهرات دهماني، هيئة كهرباء ومياه دبي، اقتصادية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، مركز دبي للإحصاء، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي للمرأة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مجلس دبي الرياضي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة الخليج للبتروكيماويات، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة دبي للثقافة، دو، هيئة تنمية المجتمع، جمارك دبي، ورشة حكومة دبي، غرفة دبي، المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات، مؤسسة دبي للإعلام.

نوريا: جاهزة للتتويج باللقب

أكدت نوريا إسماعيلوفا وصيفة النسخة الماضية في تحدي الدراجات الهوائية، عن جاهزيتها الكاملة لتحدي النسخة الحالية، والتي وصفتها بالقوية، نسبة لوجود لاعبات مميزات، فضلاً عن روح التحدي التي تسود مثل هذه السباقات، والكل يسعى لنيل شرف التتويج باللقب الغالي، لافتة إلى أنها تتطلع إلى التتويج بالميدالية الذهبية واللقب الغالي، وجاهزة قبل انطلاقة البطولة بصورة جيدة.

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تقام منافسات الرياضات الجماعية في دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، بنظام الدوري من دور واحد، تتنافس الفرق ضمن 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، وتقام منافسات الرياضات الفردية حسب النظام المطبق في المسابقات الرسمية لاتحاد كل رياضة، وتقام منافسات سباق الطريق والدراجات الهوائية بنظام سباق واحد، حسب ما تحدده اللوائح الفنية .

غياب لبنى الحلواني بطلة النسخة 5

أبدت لبنى علي الحلواني من إسطبل فارسات دبي، المتوجة بالمركز الأول في الدراجات لفئة غير المواطنات في النسخة الخامسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، حزنها لعدم مشاركتها في النسخة الحالية، لظروف مشاركتها غداً في سباق آخر في أبوظبي.

رقم قياسي

وأكدت الحلواني أنها كانت تتمني المشاركة في البطولة الغالية، والتي كشفت عن مستويات احترافية في النسخ الماضية، بطموح الدفاع عن لقبها الماضي، وتأكيد جدارتها بلقب ثانٍ، مع العمل على كسر توقيتها الماضي، لأنها تعرضت لعطل صغير إبان مشاركتها الماضية في السباق، حيث كانت تمني نفسها بتحقيق رقم قياسي في البطولة.

بطولة ناجحة

وتوجهت الحلواني بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، ولجنة رياضة المرأة بالمجلس، على تنظيم هذه البطولة الناجحة، التي كانت مشاركتها فيها بمثابة بوابة نحو عوالم التميز في سباقات الدراجات، والمواصلة فيها على نسق احترافي، وتتمنى التوفيق لجميع المشاركات في تحدي اليوم.

بلدية دبي جاهزة للتحدي الأول

أكدت نسرين بنت درويش المنسق العام لفرق بلدية دبي الرياضية جاهزية جميع فرق البلدية لتحدي الرقم 1 في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات وسيكون أول التحديات اليوم عبر سباق الدراجات الهوائية الذي سيكون بمثابة أول الغيث في رحلة التتويج لهذه النسخة.

فخر

وثمنت نسرين بنت درويش الدعم الكبير الذي تجده رياضة المرأة والرياضيات من قبل قيادات البلدية والمهندس داوود عبدالرحمن عبدالله الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وهو الدعم الذي ترجم إلى إنجازات وتفوق واضح لبلدية دبي في المشاركات الخمس الماضية في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات».

أولمبياد رياضي

وأكدت نسرين بنت درويش أن دورة الشيخة هند الرياضية، بمثابة أولمبياد رياضي مشرفاً ومصدر فخر لأنها تنظم برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ووعدت بنت درويش أن يكون حصاد البلدية في النسخة السادسة مزيداً من الألقاب والتميز والحفاظ على مكاسب النسخة الخامسة وخاصة في الألعاب الفردية التي بات معظمها ماركة مسجلة باسم البلدية.