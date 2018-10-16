6 ميداليات ملوّنة لمنتخب بناء الأجسام في مقدونيا

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

حقق المنتخب الوطني لبناء الأجسام 6 ميداليات ملونة «3 ذهبيات و3 فضيات» خلال منافسات بطولة كأس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام التي أقيمت أول من أمس في مقدونيا، وهي حصيلة غير مسبوقة في البطولات التي تقام في أوروبا، تحت إشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

ونال لاعب المنتخب الوطني موسى البلوشي الميدالية الذهبية الكلاسيك لأطول من 180 سم، وذهبية وكأس بطل الأبطال على مستوى البطولة، بينما نال الذهبية الثالثة اللاعب مشاري جمعة، بوزن 70 كيلوغراماً، بالمقابل أحرز الميداليات الفضيات كل من عبدالله الشحي وفهد الجنيبي بوزن 90 كيلوغراماً، وفهد الجهوري بوزن 95 كيلوغراماً، وعبد الله الشحي في الفيزيك في فئة الطول 179 سم.

عقب البطولة سيتوجه المنتخب إلى روسيا لاستكمال مهمته الدولية الحالية، حيث سيشارك في بطولة روسيا غراند بريكس والتي سيشارك فيها 13 لاعباً يمثلون المنتخب وهم كل من:

حمد الشامسي في الفيزيك 170 سم، وشعيب ربيع في نفس الفئة بطول 172 سم، وعبدالله الشحي في 179 سم، ومصطفى البلوشي فوق 182 سم، بينما في الكلاسيك الرجال يمثل الإمارات: هادف السويدي في طول 172 سم، وموسى البلوشي فوق 180 سم، وفي بناء الأجسام يشارك مشاري جمعة بوزن 70 كجم، عبد الله المرزوقي وأحمد رستم بوزن 80 كجم، وبدر خوروه بوزن 85 كجم، وبنفس الوزن سيشارك عبدالله رستم، بينما في وزن 90 كجم سيشارك فهد الجنيبي وفي وزن 95 كجم سيشارك فهد الجهوري.

وأوضح زويد سالمين الزعابي مدرب المنتخب الوطني، أن لاعبي الفريق قدموا مستويات مميزة وكانوا قريبين من إحراز العديد من الميداليات بالرغم من قوة المنافسات.