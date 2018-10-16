هجن الرئاسة تتصدّر سباقات الحول والزمول في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت مؤسسة هجن الرئاسة حضوراً قوياً في صباح أمس، من خلال مشاركتها في الجولة الختامية من التأهيل الثالث لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ميدان المرموم وذلك من خلال سباقات سن الحول والزمول والتي شهدت إقامة 14 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

ووضعت عزبة المضمر راشد بالسم المنصوري بصمتها من خلال الأشواط الثلاثة الأولى، حيث قدم المضمر المستحيل (قصايد) على صدارة الشوط الرئيس للحول المحليات بزمن 9:30:3 دقائق، وكانت (ملوح) هي صاحبة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من خلال حصولها على ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت قدره 9:21:2 دقائق، أما (حرب) لهجن الرئاسة فقد كان هو البطل في الشوط الثالث للزمول المحليات بزمن 9:47:1 دقائق.

شاهين

ظهرت هجن العاصفة بقوة من خلال الشوط الرابع للزمول المهجنات حيث قاد المضمر غياث الهلالي (شاهين) للمركز الأول بزمن 9:49:7 دقائق، وعادت هجن الرئاسة للظهور من خلال ثلاثة أشواط متتالية جميعها تحت القيادة التضميرية للمستحيل راشد بالسم المنصوري والذي قدم (سلهودة) على قمة الحول المحليات في الشوط الخامس بزمن 9:28:3 دقائق، بينما كانت (سمحة) هي صاحبة الصدارة في الشوط السادس للحول المهجنات وذلك بتوقيت وقدره 9:33:0 دقائق، فيما هيمن (شاهين) على المركز الأول في سابع الأشواط للزمول المحليات وذلك بزمن 9:54:1 دقائق.

وتوج (شاهين) لهجن العاصفة تألقه في الشوط الثامن للزمول المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي بالحصول على المركز الأول في توقيت قدره 9:49:2 دقائق، وحصلت (نهابة) لهجن الرئاسة تحت قيادة راشد بالسم المنصوري على صدارة الشوط التاسع للحول المحليات وذلك في زمن 9:33:4 دقائق، وبلغت (غاية) لهجن الرئاسة تحت قيادة ذات المضمر غايتها في الشوط العاشر للحول المهجنات وكان ذلك في توقيت 9:33:4 دقائق.

براق

ومنح (شاهين) تحت قيادة غياث الهلالي هجن العاصفة نقطتها الثالثة بحصوله على المركز الأول في الشوط الحادي عشر للزمول المحليات بتوقيت 9:51:9 دقائق، وكان التألق في الشوط الثاني عشر للزمول المهجنات من نصيب (براق) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي وصل لخط النهاية تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد في زمن 9:52:0 دقائق.

وجاء ختام التحديات من نصيب هجن الرئاسة في الشوطين الأخيرين للحول المحليات والمهجنات، حيث قدم راشد بالسم المنصوري (صدى) في الشوط الثالث عشر بزمن 9:34:1 دقائق، فيما كانت (الشاهينية) هي صاحبة الصدارة في الشوط الرابع عشر وذلك بتوقيت قدره 9:27:7 دقائق.