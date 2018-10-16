«أبوظبي للدراجات» يشارك في سباق إيطاليا

المصدر: كومو «إيطاليا»- البيان الرياضي

شارك فريق نادي أبوظبي للدراجات المكون من الدراجين طلال سودير، شير محمد، وراشد عبد الله سويدان، سعيد بن سويدان، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن تطوير رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي في سباق جران فوندو إل لومبارديا، الذي أقيم بمدينة كومو الإيطالية، والمخصص للرياضيين في رياضة الدراجات الهوائية وتنظمه شركة آر سي إس سبورت.

وكان من بين المتسابقين البالغ عددهم 1500 متسابق عند خط البداية والقادمين من مختلف أنحاء العالم، والذين تسابقوا على نفس المرتفعات التي واجهها المتسابقون المحترفون في اليوم السابق من سباق إل لومبارديا، وتهدف مشاركة الفريق في هذه الفعالية إلى رفع المستوى الفني والتكتيكي للدراجين وتعزيز سمعة الدراجات الهوائية الإماراتية عالمياً.

انطلق السباق من مدينة كومو، حيث واجه المتسابقون خلال مسار السباق البالغ 101.3 كم المرتفعات الأسطورية الثلاثة واحداً بعد الآخر وهي: الأول مادونا ديل غيساالو، والثاني مرتفع مورو دي سورمانو الصعب، والأخير سيفيغيليو، حيث كان خط النهاية بانتظار المتسابقين.