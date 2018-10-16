«موانئ دبي العالمية للغولف» تطلق العد التنازلي للنسخة العاشرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أطلق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، العد التنازلي ليتبقى شهر على انطلاق منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، من 15 - 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 60 لاعباً في لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، الذين يتنافسون على لقب النسخة العاشرة للحدث، بجوائز مالية إجمالية تناهز 13 مليون دولار أميركي للبطولة والفائزين بالمراكز الأولى في «السباق إلى دبي»، وسدد الشيخ فاهم القاسمي، ضربة من نقطة البداية الأولى على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، الذي سيستضيف المنافسات، لتحلق الكرة وتعلن رسمياً عن اقتراب موعد الحدث العالمي.

بحضور محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية (إقليم الإمارات)، ويوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للغولف ومجموعة من الممثلين الرئيسيين الآخرين في الحدث المرموق خلال احتفالهم بالذكرى العاشرة مع أعضاء مجتمع دبي للغولف.

دعوة الجيل القديم

وقامت شركة «موانئ دبي العالمية»، الراعي الرسمي للبطولة، بدعوة الجيل القادم من لاعبي الغولف في الإمارات لأخذ سلسلة من اللقطات الاحتفالية في ملعب عقارات جميرا للغولف، كما تمت دعوة مجموعة نجوم المستقبل من برنامج تطوير الشباب الوطني التابع لاتحاد الإمارات لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي الذي حققته استثمارات موانئ دبي العالمية في هذه الرياضة منذ أن استضافت البطولة الأوروبية للموسم الأول في موسم 2008.

مستقبل أفضل

وقال محمد المعلم: جوهر عملنا هو المساعدة في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، وفي سياق لعبة الغولف هذا يعني فتح الرياضة أمام جمهور جديد والمساعدة في دعم الجيل القادم من اللاعبين.

وتابع: لقد ضمنت شراكتنا التي امتدت لعشر سنوات مع الجولة الأوروبية أن يعود التمويل إلى القواعد التأسيسية للعبة محلياً، لذا من المذهل رؤية مجموعة من الشباب الموهوبين، الذين استفادوا جميعًا من مشاركتنا في هذه الرياضة.

أهم حدث

ومن جانبه، قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للغولف: تعد بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، أهم حدث في تقويمنا السنوي، ولا يقتصر الأمر على جلب أكبر الأسماء في لعبة الغولف إلى ملعبنا المذهل، ولكنه يسمح لنا بخلق تجربة سنوية تجمع المجتمع الأوسع في دولة الإمارات معاً، وفي كل عام نحاول أن نكون أكثر إبداعاً في نهجنا، وإضافة معالم جذب سياحية جديدة، تضمن بطولة رائعة وتجربة لا تنسى للزوار.

65

ستشهد بطولة موانئ دبي العالمية لهذا العام، حضور أكثر من 65 ألف مشجّع، بالإضافة إلى متابعة أكثر من 500 مليون متفرج في مختلف أنحاء العالم عبر القنوات التلفزيونية، وتحظى بطولة موانئ دبي العالمية، برعاية العديد من الشركات والهيئات الحكومية، واتحاد الإمارات للغولف، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومجلس دبي الرياضي.