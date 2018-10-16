أصداء عالمية لمشاركة «فيكتوري تيم» في مونديال أميركا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لاقت مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم بزوارق الفئة الأولى في منافسات بطولة العالم في كي ويست بالولايات المتحدة الأميركية نوفمبر المقبل، أصداء واسعة في أوساط المهتمين بالرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة عموماً، وعشاق رياضة التشويق والإثارة في أميركا خصوصاً.

وأبرزت مجلة «سبيد بوت»، مجلة عالمية رائدة ومختصة في تغطية الرياضات البحرية وبطولات الزوارق السريعة، على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي من مثل الفيسبوك والانستغرام خبر مشاركة الفيكتوري في منافسات النسخة 38 لبطولة العالم للزوارق السريعة على الشواطئ الأميركية بولاية فلوريدا، كي ويست بين الرابع و الـ 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 30 فريقاً من الأميركتين وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وسلطت المجلة الضوء على مشاركة زوارق الفيكتوري تيم، التي من المقرر أن تدفع بفرقها المتمرسة والمتحفزة للإنجازات بقيادة البطلين الإماراتيين سالم العديدي وعيسى آل علي إلى جانب المخضرمين ستيف كرتس وجون توملسون، وبتاريخها المرصع بإنجازات عالمية في أعالي البحار العالمية منذ بداية التسعينات.

كما رحّبت المجلة الأميركية بمشاركة أسياد البحار فريق الفيكتوري تيم، صاحب التاريخ العريق في البطولات العالمية لرياضة الزوارق السريعة، والمتوج من قبل ببطولة العالم للزوارق السريعة «الفئة الأولى» خمس عشرة مرة، وبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» ست مرات.