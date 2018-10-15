تحدّيات مبكرة في دورة الشيخة هند للسيدات

المصدر: دبي- عماد الدين إبراهيم

أعلنت الفرق المشاركة في الألعاب الجماعية في النسخة السادسة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات والتي تقام برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الحالي، تحدياتها باكراً لبعضها البعض في أعقاب القرعة المتوازنة للألعاب الجماعية والتي جاءت متوازنة ومرضية للجميع، حيث كشفت القرعة عن مستويات متقاربة في كرة الطائرة والسلة وتحديات ساخنة في كرة اليد التي تضم فرق الدوائر فيها عدداً من لاعبات المنتخبات الوطنية والأندية مما يجعل التنافس على لقب النسخة الحالية بطولة قائمة بذاتها.

تحدٍ مثمر

فيما رحبت فوزية فريدون مديرة النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بالروح التنافسية والجدية التي سادت أروقة الفرق المشاركة في قرعة الألعاب الجماعية ووصفتها بالأمر الجيد والمثمر والذي من شأنه أن يعمل على تطوير المستويات في النسخة السادسة وخاصة في الألعاب الجماعية وينعكس إيجاباً على مسيرة رياضة المرأة في دبي وفي الدولة بصفة عامة.

تحضيرات مبكرة

وكشفت فوزية فريدون عن أنها ومن خلال متابعتها لجميع الفرق المشاركة في النسخة الماضية الخامسة من دورة الشيخة هند وجدت أنها لم تنقطع عن مواصلة نشاطها الرياضي التنافسي بل ظلت في حالة تحضيرات ونشاط رياضي متواصل حتى تكون جاهزة بنسبة 100% وهو أمر إيجابي ينسب لمصلحة تطوير رياضة المرأة وهي الإنجازات التي تضاف إلى الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، وما زالت تستقطب الاهتمام العام، لما تقدمه من برامج ومبادرات تتوجه نحو الموظفات وتُحدث الأثر الإيجابي المطلوب لديهن، ومن أهم مميزاتها توعية الموظفة بأهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة المرأة رغم انشغالاتها الوظيفية والأسرية وضرورة جعلها أسلوب حياة، ولقد ساهمت المؤسسات في دعم جهود لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي من خلال المشاركة المميزة في النسخ الماضية من هذه الدورة.

جدية تنافسية

ووصفت يسرية شجيع مدربة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» للكرة الطائرة القرعة بأنها مميزة وعادلة ومتوازنة وتتيح لجميع الفرق التعامل بجدية تنافسية وخاصة في مواجهات الكرة الطائرة لافتة إلى جاهزية فريق «ديوا» للكرة الطائرة وأنهن يطمحن للفوز بلقب النسخة السادسة وجميع اللاعبات يدخلن البطولة بروح معنوية عالية وجاهزية بدنية وفنية مميزة.

فخر بالمشاركة

وتوجهت شجيع بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة والتي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كلها عوامل تجعل الجميع يفخر بالمشاركة فيها ويعمل على التتويج بألقابها

مشاركة قوية

فيما كشفت لارا عموري المشرفة الرياضية على فرق «دو» المشاركة في النسخة السادسة من الدورة عن جاهزية جميع لاعبات دو مع ارتفاع ملحوظ في عدد المشاركات في النسخة السادسة حيث وصل العدد إلى 28 لاعبة من بينهن 10 مواطنات وتشارك جميع اللاعبات في 53 مشاركة رياضية في الدورة وهو رقم كبير قياساً بمشاركة دو في النسخة الماضية بأربع لاعبات فقط.

إشادة

سارة الهرمودي: تنظيم مميّز

أشادت سارة الهرمودي لاعبة هيئة دبي للثقافة والفنون للدراجات الهوائية بفعاليات قرعة النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات وحسن التنظيم والشفافية التي سادتها، وهو الأمر الذي جعل الجميع يخرج راضياً ومتفائلاً خيراً بأن تكون النسخة السادسة متطورة وذات تنافسية عالية، خاصة في بطولة الدراجات التي تشارك فيها.

ترحيب

حليمة العميمي: قرعة عادلة

رحّبت حليمة العميمي من هيئة تنمية المجتمع بقرعة البطولة، والتي وصفتها بالعادلة والمنصفة لجميع الفرق المشاركة في الدورة، ويتيح التنافس المريح، متوجهة بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة هذه الدورة الناجحة.

شكر

نادية علي: بطولة ناجحة

توجهت نادية علي قائدة ومشرفة فرق هيئة الطرق المواصلات، بالشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة التي وصلت بنجاح إلى نسختها السادسة، وأن مخرجاتها جيدة، ومؤكدة جاهزية فرق الطرق والمواصلات للبطولة ومواصلة تميز النسخة الماضية.

هدى النوبي: «النيابة» جاهزة

أكدت هدى النوبي المشرف العام على الفرق الرياضية للنيابة العامة المشاركة في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات في نسختها السادسة، على جاهزية جميع فرق النيابة العامة في الدورة وكالعادة سيكون هدف النيابة العامة من المشاركة التنافس بجدية على الرقم واحد في جميع الألعاب، الجماعية والفردية وألا تخلو منصة تتويج من لاعبة أو فريق من فرق النيابة العامة، لافتة إلى أن جميع فرق ولاعبات النيابة العامة كن في حالة تدريبات متواصلة بنهاية النسخة الماضية مما يجعلهن جاهزات للتنافس بقوة على الرقم واحد.

هدى النوبي ولاعبات النيابة العامة في دبي | تصوير: عماد علاء الدين

وكانت النيابة العامة في دبي شاركت في قرعة الألعاب الجماعية بوفد كبير بقيادة هدى النوبي يضم عدداً من لاعبات الفرق المختلفة خاصة لاعبات الألعاب الجماعية.

ورحبت هدى النوبي بالقرعة والشفافية التي سادتها ووصفتها بالعادلة والمتوازنة وإنها مرضية للجميع والتوازن الذي شهدته في توزيع الفرق على المجموعات المختلفة في الألعاب الجماعية.

«دبي للإحصاء»: نتشرف بالمشاركة

منى سلطان ومنى إبراهيم | البيان

أعربت ممثلتا مركز دبي للإحصاء منى سلطان الرميثي ومنى إبراهيم في القرعة عن رضاهما الكامل عن مخرجات قرعة الألعاب الجماعية، واعتبرنها بمثابة بداية الانطلاق للدورة التي يتشرف الجميع بالمشاركة فيها، لأنها تحمل اسماً غالياً على الجميع، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، فضلاً عن كونها تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو مصدر فخر واعتزاز لجميع المشاركات من الدوائر الحكومية في دبي وغيرها من المؤسسات التي باتت تنتظر الدورة كل عام بفارغ الصبر، بوصفها منصة رياضية خاصة بالسيدات تسهم في تطور مستوياتهن، وتفتح لهن آفاقاً واسعة لأن تكون الرياضة أسلوب حياة متكامل بمستوى احترافي مميز ومتنافس رياضي لجميع الموظفات في بيئة محفزة للعطاء.

«القيادة العامة لشرطة دبي»: تفاؤل

أعربت أمل سعيد عبدالعزيز ممثلة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات قرعة النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات مع وفد مكون من لاعبات الكرة الطائرة مروة حديد، ووداد جاسم، وصبحة بشير لاعبة تحدي الطريق، عن تفاؤلها الكبير بفعاليات القرعة التي وصفتها بالمميزة والمتوازنة وتجعل من مسابقات الألعاب الجماعية قمة في القوة وتحفل بالندية وهو شيء جميل ينصب في مصلحة الدورة والفرق المشاركة فيها.

فريق القيادة العامة في شرطة دبي

وأكدت فخرها واعتزازها بالدورة التي تقام برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهو يجعلها من أقوى وأنجح الدورات الرياضية المخصصة للسيدات وموظفات الدوائر الحكومية في دبي.