شمسة آل مكتوم تتوّج راميات رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

توجت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيسة لجنة المنتخبات، والعميد غانم أحمد غانم مدير إدارة العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، وخلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات، الفائزات في بطولة الرماية للسيدات (الدورة الثانية) لعام 2018، التي احتضنها نادي ضباط شرطة رأس الخيمة والتي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة ومعهد تدريب الشرطة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة (120) سيدة، يمثلن العنصر النسائي في عدد من القيادات الشرطية، ومختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة. حيث حصلت على المركز الأول المتسابقة فاطمة محمد الغاوي والمركز الثاني ميثاء جمال الزعابي والمركز الثالث منى عيسى إسماعيل. وأكدت الشيخة شمسة آل مكتوم، في كلمة خاصة، سعادتها بالتواجد في هذا المحفل الكبير الذي يؤكد حرص الجهات المنظمة، على دعم مسيرة الحركة الرياضية النسائية في الدولة.

دعم

من جانبه، أشاد العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية، بالمشاركة الكبيرة في هذه البطولة، والتي من خلالها قدمت المرأة الإماراتية جهودها الكبيرة من أجل دعم مؤشر الرياضة النسائية في الدولة، مثمناً جهود المشاركات المتميزة المبذولة في بطولة الرماية للسيدات في نسختها الثانية، من خلال العمل على صقل وتطوير مهاراتهن في مجال الرماية.

بدوره، أكد خلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات حرص جمعية الإمارات على المشاركة المجتمعية في مختلف المحافل التي تدعم المرأة، كما أن الحضور والمشاركة الكبيرة في هذا المحفل الرياضي النسائي يؤكد أن المرأة أصبحت عنصرا رئيسيا وفاعلا في مختلف الأنشطة والفعاليات والبطولات.