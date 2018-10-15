شهاب يضيف ذهبية رابعة في «عربية ألعاب البلياردو»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

واصل نجوم منتخبنا الوطني تألقهم وحصدهم للمركز الأول في البطولة العربية لألعاب البلياردو التي تقام احتفاءً بمناسبة «عام زايد» تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 11 دولة عربية، وكان التألق هذه المرة للمصنف الأول محمد مصطفى شهاب لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر، الذي حصل على ذهبية نهائي فردي السنوكر مساء أول من أمس، وهي الميدالية الذهبية الثانية للاعب الذي توج من قبل بذهبية الماسترز في ثاني أيام البطولة، جاء فوز شهاب في المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة العراقي علي جليل والفوز عليه بنتيجة 6-3، وكان شهاب تخطى في دور الأربعة منافسه المصري محمد هريدي بنتيجة 5-3، ورفعت الإمارات بهذا الفوز رصيدها حتى الآن 7 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات وبرونزيتان وفضية واحدة.

سعادة

من جانبه، عبر اللاعب محمد شهاب عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية التي وضعت الإمارات في قمة البطولة، مشيراً إلى أن الحصول على 7 ميداليات مختلفة في السنوكر والبلياردو ليس بالأمر السهل، موجهاً شكره للقائمين على أمر المنتخب، مشيراً إلى أنهم في اللعبة يطمحون لمزيد من الإنجازات خلال البطولة الحالية التي تمضي على أكمل وجه، ووجه شهاب الشكر كذلك للجنة المنظمة.

كما هنأ محمد عبد الله مدير المنتخب، جميع اللاعبين بهذه الإنجازات وخاصة البطل محمد شهاب، على الذهبية الثانية له والرابعة للمنتخب ومحمد الحوسني، الذي حصل على ذهبية في البلياردو أول من أمس في الكرات التسع، وقال: لاعبو المنتخب أوفوا بما وعدوا به حتى الآن وبالتأكيد ننتظر المزيد مع نهاية الحدث، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير الذي تلقاه فرق السنوكر والبلياردو من قبل اتحاد اللعبة، منذ اليوم الأول للبطولة بأن الذهب سيكون هدفاً للاعبي الإمارات وحتى الآن حققنا أربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين وهي حصيلة جيدة مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة في البطولة.

بدوره، وصف سلطان الجوكر الأمين العام لاتحاد البلياردو والسنوكر البطولة الحالية، بأنها أقوى بطولة تنافسياً وفنياً، قياساً بالبطولات التي يشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة، مؤكداً أنها نجحت منذ يومها الأول، كما توجه مجلس الإدارة إلى لاعبي منتخبي السنوكر والبلياردو على تقديم أفضل مستوى ممكن من أجل نيل أكبر عدد من الميداليات، منوهاً إلى أن حصيلة المنتخب الوطني الحالية تبشر بالخير الكثير، والهدف هو زيادة الغلة بشكل أكبر، وتابع: البطولة تحظى بمشاركة لاعبين دوليين أقوياء جدد من مختلف المنتخبات العربية مما يجعل المهمة صعبة للوصول للنهائي وبالرغم من ذلك فقد خاض لاعبونا خمسة نهائيات حتى الآن، وهدفنا ميداليات أخرى حتى ختام البطولة.