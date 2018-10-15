ولي عهد دبي يطلق «تحدي دبي للياقة 2018» ويدعو إلى مشاركة واسعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات وفي دبي بشكل خاص، لقبول «تحدّي دبي للياقة »2018 بالمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الرائدة، التي أطلقها سموه للمرة الأولى العام الماضي بهدف الارتقاء بمستويات اللياقة البدنية، وذلك اعتباراً من 26 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر متضمنة برنامجاً متكام من ا التمارين والأنشطة الرياضية والعديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وذلك ضمن مسيرة دبي للتحوّل إلى المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ حمدان بن محمد: نواصل تقدمنا بتحويل دبي إلى أكثر المدن نشاطاً في العالم