«الشاهينية» تحصد ناموس الثنايا بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف ميدان المرموم، أمس، تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات، على مدى 14 شوطاً ضمن سباق التأهيل الثالث، وشهدت الأشواط تنافساً مثيراً وقوياً بين الشعارات المختلفة.

وجاء الحسم في الشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات من نصيب «الشاهينية» لهجن العاصفة، وبقيادة المضمر غياث الهلالي التي حققت أفضل توقيت في جميع الأشواط بوصولها إلى خط النهاية في زمن قدره 9:16:6 دقائق، وكرر الشعار الأسود والأبيض لهجن العاصفة تميزه في الشوط الثاني للبكار المهجنات الذي قدّم من خلاله غياث الهلالي «الشاهينية» على المقدمة بزمن بلغ 9:38:8 دقائق.

وتدخلت هجن زعبيل بقوة في الشوط الثالث للجعدان المحليات الذي قدّم من خلاله المضمر الشاب راشد محمد مروشد «هملول» على الصدارة بتوقيت قدره 9:31:1 دقائق، وكان التميز من نصيب هجن الرئاسة وبالتحديد عزبة راشد بالسم المنصوري من خلال الشوطين الرابع والخامس حيث قدم المضمر «النداوي» على رأس الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بزمن قدره 9:36:0 دقائق، فيما تصدرت «سلهودة» الشوط الخامس للبكار المحليات، وذلك في زمن بلغ 9:22:9 دقائق.

تميز

وواصلت هجن زعبيل تميزها في أشواط الجعادين، وذلك بعد أن قاد المضمر الشاب راشد محمد مروشد «سلهود» و«نشوان» لصدارة الجعادين المحليات والمهجنات، حيث حقق «سلهود» توقيتاً 9:41:9 دقائق في الشوط السابع، فيما وصل «نشوان» لخط النهاية في الشوط الثامن بزمن 9:36:8 دقائق، وقدم المضمر عتيق سالم بالعرطي «مطيلة» لهجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوط التاسع للبكار المحليات بزمن قدره 9:31:6 دقائق.