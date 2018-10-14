حمدان بن محمد يطلق "تحدي دبي للياقة 2018"

المصدر: البيان الالكتروني

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات وفي دبي بشكل خاص، لقبول "تحدّي دبي للياقة 2018 " بالمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الرائدة، التي أطلقها سموّه للمرة الأولى العام الماضي بهدف الارتقاء بمستويات اللياقة البدنية، وذلك اعتباراً من 26 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر متضمنةً برنامج متكامل من التمارين والأنشطة الرياضية والعديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وذلك ضمن مسيرة دبي للتحوّل إلى المدينة الأكثر نشاطاً في العالم.

وقد وجه سموّه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي )سناب شات و انسجرام) الدعوة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملين في مختلف الجهات الحكومية والشركات وطلبة المدارس في دبي، لقبول التحدي وتحقيق هدف الدورة الجديدة الطموح المتمثل في الوصول إلى مليون مشارك ومشاركة، وذلك من خلال مقطع فيديو محفّز يشجّع الجميع على المشاركة.

وبهذه المناسبة، قال سموه: "جاء إطلاق ’تحدّي دبي للياقة‘ لإيجاد منصّة تشجّع الجميع في دبي ودولة الإمارات بشكل عام على ممارسة الرياضة لشهر كامل، بهدف الارتقاء بمستوى الصحّة واللياقة للمجتمع بكل شرائحه وفئاته العمرية. التحدي هذا العام ينطلق لتحقيق هدف طموحٍ يتمثل في استقطاب مليون مشارك، وأود أن أدعو الجميع للاستثمار في الصحة بالانضمام إلينا في هذه المبادرة ونحن نواصل تقدمنا في تحويل دبي إلى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم".

وأضاف سموّه ً: "بعد النجاح الطيب المتحقق لدورة العام الماضي، وضعنا هدفاً أكبر لتحدي هذا العام لتحفيز المشاركة على نطاق أوسع، بأنشطة سهلة ومريحة تمكّن الجميع من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية من المشاركة. أدعو الجميع لتخصيص 30 دقيقة للنشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً للتمتع بحياة صحيّة. لنكون قدوة لعائلاتنا وأصدقائنا ونحفزهم على المشاركة أيضاً، ولنجعل من الرياضة واللياقة جزءاً مهماً في أسلوب حياتنا".

وبإمكان جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار المشاركة ضمن برنامج التحدي الممتد على مدار 30 يوماً، والذي سيشمل طيفا واسعا من الأنشطة الرياضية وتدريبات اللياقة البدنية في مواقع عديدة موزعة على مختلف أنحاء دبي.

ويتميّز "تحدّي دبي للياقة" بتصميم برامج وأنشطة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، حيث روعي تصميم أنشطة تناسب كذلك أصحاب الهمم، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لتحسين لياقتهم وتحفيزهم على اتّباع أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً، عبر المشاركة في العديد من الألعاب الرياضية وبرامج التمارين المتوفرة في أنحاء المدينة.

ويتضمن التحدّي العديد من الفعاليات من أبرزها الكرنفال الافتتاحي في "دبي فستيفال سيتي" برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي وبالتعاون مع دبي فستيفال سيتي، والختامي الذي سيتم تنظيمه في "حديقة البرج" برعاية بنك الإمارات دبي الوطني وبالتعاون مع إعمار، إضافة إلى الأنشطة التي ستتضمنها خمس قرى للياقة تستمر يومياً اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري حتى 22 نوفمبر.

ويمكن للراغبين بالمشاركة، التسجيل عبر "تطبيق دبي للياقة" المعزز بالعديد من المزايا الجديدة ما يُسّهل عليهم تتبع أدائهم والاطلاع على الفعاليات ودروس اللياقة والتسجيل فيها، إضافة إلى تشجيع الآخرين عبر مشاركة تجاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني: www.dubaifitnesschallenge.com.

