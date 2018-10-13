«البارالمبية» تواصل نشاطها

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تواصل نشاط ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على هامش «الآسياد»، والذي عقد اجتماعاً مع الوفد الرسمي لمدينة هانزو الصينية التي تستضيف النسخة الجديدة للألعاب البارالمبية الآسيوية 2022، حضره نائب عمدة المدينة ووفد من الحكومة ومسؤولين من وزارة الشباب والرياضة ووفد اللجنة البارالمبية الصينية. وأطلع الوفد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على استعدادات المدينة لاستضافة النسخة المقبلة، والذي سيتسلم علم الدورة في ختام «آسياد جاكرتا»، كما بحث الاجتماع سبل التعاون والتحضيرات الخاصة بهذه الألعاب.

لقاء

والتقى العصيمي مع وفد من اليابان برئاسة نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية لطوكيو 2020، حيث تم استعراض سير العمل واستعدادات طوكيو لاستضافة هذه التظاهرة البارالمبية.