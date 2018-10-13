المهيري: إنجازات مستحقة للاعبينا

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

وصف ذيبان المهيري مدير البعثة الإنجاز بالمستحق، خصوصاً أن اللاعبين بطلان أولمبيان لهما خبراتهما في هذا المجال، مبيناً أن مشاركة الوجوه الشابة في هذا الحدث القاري المهم كانت ناجحة، وأن وجود عدد من الشباب في «آسياد جاكرتا» يأتي ضمن خطة الاتحاد مع الأندية لإفراز مواهب صاعدة من أجل التواجد مع المنتخب في دورتي «2024، 2028»، وخصوصاً أن الدورة القارية كانت فرصة ذهبية للاعبين الشباب لاكتساب الخبرات التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في المستقبل .

قوة دفع

وقال: «الإنجاز الذي تحقق يمثل قوة دفع كبيرة لرياضة أصحاب الهمم من أجل السير على درب النجاحات، وخصوصاً أنها تواجه تحدياً مهماً يتمثل في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، والتي يسعى خلالها المنتخب لتعزيز إنجازه التاريخي السابق الذي حققه في «ريو 2016».