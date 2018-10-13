خميس: إصرار للوصول إلى التتويج

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

قال محمد خميس بطلنا الأولمبي وأول لاعب يحصل على ميداليتين ذهبيتين في الدورات البارالمبية في كل من أثينا 2004 وريو 2016، إن «أصحاب الهمم» هم دائماً في المقدمة بما يملكونه من عزيمة وإصرار للوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية، مما أهّلهم لتحقيق الطموحات

وأشارإلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم اكتشفه وقدمه إلى الواجهة بعد الانضمام له كلاعب رمي الجلة موسم 94/‏95، لتلعب الصدفة وحدها في تغيير مساره من الجلة إلى رفعات القوة نظراً لبنيته الجسمانية ،وتبدأ انطلاقته موسم 96 وخاصة أنه رفع منذ البداية شعار التحدي لينجح في قهر شلل الأطفال الذي أصابه في الصغر في قدمه اليمنى ولم يستسلم لهذه الإعاقة، مبيناً أن الإنجازات التي حققها كان لها طعم خاص

وأكد أن أسرته أزاحت عنه الهموم بالتشجيع المتواصل له من أجل دفعه إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن أطفاله ظلوا يشجعونه ويحضرون مشاركاته المحلية.