العرياني يحلق بذهب الرماية في «آسياد جاكرتا»

المصدر: جاكرتا - عزالدين جاد الله

أهدى عبدالله سلطان العرياني بطلنا الأولمبي الإمارات، ذهبية 50 متراً (3 أوضاع) في تحدي الرماية الذي أقيم أمس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، في اليوم الخامس لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي يسدل الستار عليها اليوم بحفل ختام مبسط لتبدأ الوفود مغادرة جاكرتا تباعاً.

وحلق العرياني المتخصص في هذه المسابقة بإنجاز رائع لـ«أصحاب الهمم»، منتزعاً المركز الأول بين نخبة من عمالقة اللعبة في القارة الصفراء، مضيفاً الميدالية الثانية له على الصعيد الشخصي، بعد فوزه بالميدالية الفضية «10 بندقية وقوفاً»، ونجح في المحافظة على تفوقه في 50 متراً (3 أوضاع) من ضربة البداية وحتى الطلقة الأخيرة، مكرراً مشهد فوزه بذهبية النسخة الماضية للآسياد «آنشيون 2014».

فضية خميس

وكان بطلنا الأولمبي محمد خميس افتتح اليوم الخامس بالتحليق بفضية 97 ك في لعبة رفعات القوة، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 11 ميدالية ملونة «ذهبيتان، 6 فضيات، 3 برونزيات». ويختتم منتخبنا مشواره القاري اليوم عبر بوابة الدراجات حيث يشارك عبدالله البلوشي في سباق الدراجات واحد كيلومتر على المضمار.

ويذكر أن منتخب الدراجات لأصحاب الهمم ظهر أول مرة في هذه التظاهرة الآسيوية الكبيرة، محلقاً بميداليتين فضيتين عن طريق اللاعب راشد الظاهري.

إهداء

وأهدى محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة الإنجاز، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات.

وقال: إن ما تحقق ثمرة دعم القيادة الرشيدة لتحظى رياضة أصحاب الهمم بالاهتمام والدعم الكبيرين، مما كان له الأثر الكبير في وصول أبطالنا إلى منصات التتويج. وأضاف إن العرياني ومحمد خميس كانا في الموعد، ونجحا في تحقيق ذهبية الرماية وفضية رفعات القوة بخبرتيهما في اللعبتين مسجلين ميداليتين مستحقتين.

وأشار الهاملي إلى أن رياضة أصحاب الهمم تسير بخطوات ثابتة للأمام وفق النهج المرسوم وخصوصاً أن الاتحاد سار وفق النهج المرسوم في مثل هذه المشاركات ونتطلع إلى بصمة جديدة في التحدي المقبل الذي يتمثل في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

سجل الذهب

يملك العرياني بطلنا الذهبي سجلاً حافلاً بالإنجازات خلال مسيرته، حيث مثل حادث السير الذي تعرض له في البر عام 2001 نقطة تحول في حياته ومسيرته الرياضية، وانتقل من بطل العرب في الرماية للأسوياء عام 96 إلى المجد الأولمبي في «أصحاب الهمم» بحصوله على ذهبية بارالمبية «لندن 2012» و3 فضيات في «ريو 2016»، كأول لاعب يحصل على 3 ميداليات في دورة بارالمبية واحدة، ليسير العرياني على درب النجاحات التي بدأها على صعيد الأسوياء، ليكرر المشهد في جاكرتا بميداليتين ذهبية وفضية.

إشادة

أشاد سعيد سرور مدير فريق الدراجات بمشاركة لاعبنا راشد الظاهري في آسياد جاكرتا، بعد أن نجح في التحليق بميداليتين فضيتين في فئة الدراجات اليدوية.