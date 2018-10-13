«عربية زايد» للبلياردو تدخل مراحلها الحاسمة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تدخل بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية 2018 المقامة حالياً بالفجيرة وتختتم يوم 17 الجاري مراحلها الحاسمة اعتباراً من اليوم الذي تقام فيه مباريات فرق البلياردو للكرات التسع حيث يواجه الإمارات (ب) المكون من أمين فكري وعماد مبارك وعبدالله مبارك منتخب الأردن، وفي تمام الرابعة والنصف عصراً يستضيف منتخب الإمارات (أ) بقيادة كل من صلاح الريماوي وعبدالله الحوسني ومحمد الحوسني نظيره العراقي.

وعصر أمس بلغ كل من صلاح الريماوي ومواطنه محمد الحوسني دور الثمانية وذلك ضمن مسابقة فردي الرجال للكرات التسع (بلياردو) حيث تخطى الريماوي عقبة اللاعب اللبناني محمد برجاوي بنتيجة 9-3 وفاز الحوسني على السعودي عبدالله الشمري بنتيجة 9-5 وغادر هذه المسابقة ثنائي المنتخب عبدالله الحوسني الخاسر أمام اللبناني رامي القوبة 6-9 إلى جانب عماد مبارك الذي خسر أمام السعودي مهند القميز بنتيجة 4-9 في الوقت الذي خاض فيه اللاعب عبدالله العامري مباراة مثيرة أمام البحريني علي عبدالكريم، وضمن مسابقة فردي السنوكر بلغ خمسة لاعبين مرحلة دور الـ16 وهم البطل محمد شهاب، ومحمد الجوكر، وأحمد عبدالقادر، وخالد الكمالي، وعبدالرحمن الشامسي.

بطولة مميزة

ووصف سعيد المري إداري المنتخب بطولة عربية زايد للبلياردو الحالية بالفجيرة بالقوية والمميزة، مشيراً إلى أن برنامج البطولة يسير وفقاً لما مخطط له من قبل اللجنة المنظمة للحدث حيث تم الانتهاء من ثلاث فئات وتبقت 6 مسابقات، مشيداً في نفس الوقت بالإنجازات التي حققها لاعبو سنوكر الإمارات الحائز ذهبيتي الفردي والفرق والنتائج الجيدة التي نالها لاعبو البلياردو حتى الآن في مسابقة فردي الكرات التسع للرجال التي شهدت تأهل الثنائي الريماوي والحوسني لربع النهائي.