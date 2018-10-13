انطلاقة قوية لبطولة العين لناشئات الجوجيتسو

المصدر: العين - البيان الرياضي

انطلقت، أمس، بطولة العين الدولية تحت 18 سنة من قلب مدينة العين، لتشهد استعراضاً باهراً على بساط البطولة، حيث نجحت ناشئات الجوجيتسو في اجتذاب اهتمام الجميع لما أظهرن من مهارات ومستوى مذهل، بينما تألقت بنت الإمارات التي حرصت على المشاركة وتمثيل مختلف مدارس وأندية الدولة وسط حماس وتفاعل جماهيري كبير، لترسم لوحة من الإبداع الرياضي على تسعة أبسطة للمنافسة بشكل متوازٍ في آن واحد.

وشكلّت البطولة في أول أيامها مسرحاً للبطلات الإماراتيات، ومع انطلاق صفارة أولى مباريات اليوم لأصغر الفئات المشاركة على الإطلاق بعمر 4 سنوات، حيث سعت الطفلات والصغار والناشئات المشاركات وبقوة إلى ترجمة القدرات البدنية والذهنية والمهارات الحركية التي تعلّمنها وتدربن عليها في مدارسهن وأنديتهن في محاولات مذهلة للتغلب على نظيراتهن، للحصول على نقاط وأفضليات ومن ثم تحقيق الفوز في نزالِ بعد الآخر، واعتلاء منصة التتويج.

وقالت ملاك محمد جاسم، الفائزة بذهبية وزن 40 كجم، إنها سعيدة وفخورة للغاية بالإنجاز الذي حققته، فهذه هي أول بطولة تشارك بها بعد عام كامل من التدريب.

وعبّر يعقوب سعيد الدرعي، والد اللاعبة سارة، 12 عاماً والفائزة بميدالية ذهبية خلال منافسات اليوم، عن سعادته وفخره بالإنجاز الذي حققته ابنته، في حين قالت أمل البلوشي عن فوزها بميدالية ذهبية وزن 32 كجم، إن سعادتها بالمركز الأول لا تضاهى، وإنها ستضم هذه الميدالية لرصيدها من الميداليات الملونة الذي تعتبره مصدر فخر لها.

أما عن خولة محمد والتي فازت بفضية وزن 57 كجم قالت، إنها بدأت التدرّب منذ عام ونصف، وأن مستوى المنافسة كان قوياً، إلا أنها استطاعت بدعم عائلتها ومدربيها أن تقدم أفضل ما لديها وتحظى بالمركز الثاني، وأضافت خولة: «حلمي أن أستمر برياضة الجوجيتسو، وأنتقل من نجاح إلى آخر».