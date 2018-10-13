سعيد سرور: الظاهري أوفى بالوعد

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أشاد سعيد سرور مدير فريق الدراجات بمشاركة لاعبنا راشد الظاهري في «آسياد جاكرتا»، بعد أن نجح في التحليق بميداليتين فضيتين في فئة الدراجات اليدوية، بالرغم من أن هذه المشاركة تعد الأولى له في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية. وقال: إن بطلنا الظاهري أوفى بالوعد، حيث حرص على مضاعفة الجهد خلال السباقات وكان على قدر التحدي، ونتطلع أن يكون الإنجاز الذي حققه في نسخة «جاكرتا» حافزاً له للفوز بذهبية كأس العالم في كندا 2019.

خطة

وأضاف: وضعنا خطة لتحقيق المزيد من الإنجازات في أولمبياد طوكيو 2020، متمنياً أن يقدم البلوشي مردوداً طيباً في سباق اليوم، وأن يحقق نتيجة إيجابية تصل به إلى منصات التتويج، نحن على ثقة كبيرة في تجاوز التحديات التي تعترض طريقه، خصوصاً وأن لعبة الدراجات الهوائية تشارك لأول مرة في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية.