محمد بن راشد لأبطال البارالمبية: رفعتم الرأس وعلمتم الجميع معنى الإرادة

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بلاعبي منتخبنا من أصحاب الهمم المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الذين حصدوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، معبراً سموه عن فخره بهم وبجهودهم.

وقال سموه، في حسابه على تويتر "44 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.. ذهبيتان و6 ميداليات فضيات و3 ميداليات برونزية حصيلة جهودهم حتى الآن.. رفعتم الرأس، وكسبتم التحدي، وعلّمتم الجميع معنى الإرادة.. فخور بكم".