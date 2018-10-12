فريق الأولمبياد الخاص يشارك في الألعاب التضامنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انضم الفريق الإماراتي للأولمبياد الخاص إلى الضيوف وكبار الشخصيات والطلاب للمشاركة معًا في سلسلة من الأنشطة الترفيهية والألعاب الجماعية الحافلة بالمتعة والتسلية التي صممت خصيصا لهذا الحدث، وذلك ضمن فعاليات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، ضمن الاستعدادات التي تشهدها الدولة لتنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الألعاب التضامنية ومنها لعبة «حقل الألغام» حيث يتوجب على المشتركين تعصيب أعينهم والمرور في الطريق الذي يتضمن مجموعة من العقبات، حيث يقوم الزملاء في الفريق بتقديم الإرشادات لزميلهم وذلك بالصياح بكلمات مثل «يمين، يسار، أمام، خلف».

وكان كل من لاعب كرة السلة علي أبو بكر فدعق 29 سنة، ولاعب كرة الطائرة عبد الناصر الجابري 33 سنة، والعداء خالد الهاجري 33 سنة، ولاعب كرة السلة أحمد عيدروس الجيلاني 30 سنة، من المشاركين في هذه الألعاب التضامنية خلال الحدث.

وتهدف لعبة «حقل الألغام» إلى بناء الثقة، وتطوير مهارات التواصل، والتحفيز على توفير أجواء تضامنية بين رياضيي الأولمبياد الخاص والطلاب وكبار الشخصيات من المشاركين في الألعاب.

وشهد الحدث مشاركة عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، حيث ساهموا أيضًا بنشر الوعي والتعريف بحركة الأولمبياد الخاص قبل انطلاق الألعاب العالمية في مارس المقبل.

ويهدف الأولمبياد الخاص إلى نشر الدمج الاجتماعي بين كافة الأفراد، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات «التضامنية». وتعد الرياضات التضامنية من أبرز هذه الأنشطة، وهي برنامج من الرياضات التي يشارك في فرقها لاعبون من أصحاب الهمم.