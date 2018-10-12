دبي تستضيف 150 فعالية في 3 أشهر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تستضيف مدينة دبي أكثر من 150 فعالية رياضية متنوعة خلال الفترة الممتدة من بداية أكتوبر الجاري إلى نهاية ديسمبر المقبل بمشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومن خارجها، وتجتذب عدداً كبيراً من نجوم الرياضة والمشاهير في مختلف الألعاب.

وتشمل قائمة الفعاليات منافسات رياضية في كرة القدم، والريشة الطائرة والجري والسباقات البحرية ورياضات التحدي والرجبي واللياقة البدنية والفروسية والدراجات الهوائية إلى جانب أنشطة أخرى تتعلق بالمؤتمرات والمعارض وورش العمل، ومن أبرز فعاليات الأشهر الثلاثة، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي ينطلق يوم 27 ديسمبر في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وتأتي دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات في مقدمة الفعاليات الرياضية لشهر أكتوبر، حيث تنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل وتستمرّ على مدار 18 يوما في العديد من الألعاب الفردية والجماعية.

كما يشهد الشهر الجاري افتتاح موسم سباقات القدرة بـ«تحدي سيح السلم» المفتوح 24 أكتوبر، يليه كأس «الوصل» 25 أكتوبر، فيما يقام كأس «المرموم» يوم 15 نوفمبر، وكأس «جميرا» 13 ديسمبر.

ويستضيف مضمار جبل علي النسخة الثانية لسباق سبارتان للسيدات 27 أكتوب، وذلك بالتزامن مع النسخة السنوية الثانية من تحدي دبي للياقة المقرر إقامته خلال الفترة بين 26 أكتوبر ولغاية 24 نوفمبر المقبل وتختتم فعاليات شهر أكتوبر بإقامة ندوة الإبداع الرياضي بفندق ميناء السلام.

وتقام 3 بطولات عالمية في نوفمبر وهي كأس القارات للكرة الشاطئية (من 6 إلى 10 نوفمبر)، بالإضافة إلى بطولة موانئ دبي العالمية للغولف بين 15 و18 نوفمبر. وتختتم فعاليات نوفمبر بإقامة بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بين 29 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل.

ويحفل شهر ديسمبر بالعديد من الفعاليات الرياضية منها تحدي الوحل وسباق نصف ماراثون خور دبي وسباق الترامارثون المرموم وبطولة دبي للياقة البدنية.