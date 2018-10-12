أميرة بوتان تلتقي العصيمي وتشيد بالبارالمبية الآسيوية

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

التقت ايوفوليما وان شوك أميرة مملكة بوتان ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على هامش الآسياد، بعد الظهور الأول لبوتان في مثل هذه الألعاب البارالمبية الآسيوية، في دورة جاكرتا، منذ انضمامها إلى الأسرتين البارالمبية الدولية والقارية، وتشارك مملكة بوتان في هذا الحدث القاري بلاعبة في الرماية ولاعب في القوس والسهم.

وأثنت أميرة مملكة بوتان على الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة البارالمبية الآسيوية في تطوير رياضة أصحاب الهمم بالقارة الصفراء، معربة عن سعادتها بالمشاركة الأولى لمنتخب مملكة بوتان في «آسياد جاكرتا»، موجهة الدعوة إلى ماجد العصيمي لزيارة بوتان من أجل التعاون المشترك بين مملكة بوتان واللجنة البارالمبية الآسيوية.

وكان ماجد العصيمي قد حضر جانباً من فعاليات كرة السلة وشارك في التتويج التاريخي لمنتخب الكوريتين الموحد في لعبة السباحة، حيث فاز الفريق الموحد بالميدالية البرونزية.

وأوضح العصيمي أن لحظة التتويج شهدت بكاء من رياضيي الكوريتين بعد التوحيد الذين وجهوا رسالة إلى مسؤولي الدولتين بأن الوحدة فيها قوة.

كما أشاد بدور الكوريتين اللتين شاركتا لأول مرة في تاريخ الحركة البارالمبية الآسيوية بفريق موحد في حفل افتتاح «آسياد جاكرتا»، في رسالة تؤكد بأن الرياضة تلعب دوراً مهماً في توحيد الشعوب، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين اللجنة البارالمبية الآسيوية واللجان البارالمبية الكورية التي تعد من أقوى الشركاء للجنة البارالمبية الآسيوية.