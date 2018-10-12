منتخبنا «ب» يتوج باللقب وشهاب بذهب الماسترز

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توج منتخب الإمارات (ب) بذهبية سنوكر (الماسترز) على مستوى الفرق، بعد فوزه على منتخب الإمارات (أ) بنتيجة 3-1 لينال الأخير الميدالية الفضية، وذلك ضمن بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية 2018 المقامة حالياً بالفجيرة وتختتم 17 الجاري، كما تمكن لاعب منتخبنا محمد شهاب من الحصول على ذهبية فردي سنوكر الماسترز للمحترفين، بعد تفوقه في النهائي على المصري طلعت وائل بنتيجة 5-3، ليؤكد شهاب علو كعبه خلال البطولة، كما ظفر محمد الجوكر ببرونزية فردي السنوكر، كما نال منتخب البلياردو (أ) حظه من الميداليات بعد نيله لبرونزية الفرق، وبذلك ترتفع حصية الإمارات إلى 5 منها ذهبية وفضية على مستوى الفرق (سنوكر)، وذهبية وبرونزية في فردي السنوكر، إلى جانب برونزية الفرق في لعبة البلياردو التي توج بلقبها المنتخب الفلسطيني الفائز على العراق في النهائي، وأمس انطلقت مسابقة فردي السنوكر للرجال، حيث فاز عبد الرحمن الشامسي لاعب منتخبنا الوطني على لاعب بحريني بنتيجة 3-0، وأيضاً حقق خالد الكمالي الفوز على العراقي علي خليل بنتيجة 3-2.

فخر واعتزاز

وعبر سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد الإمارات، عن فخره لمواصلة أبطال الإمارات للإنجازات العربية، وأهدى هذه الإنجازات للقيادة الرشيدة، واصفاً فوز كل من منتخب الإمارات (ب)، وحصول اللاعب محمد شهاب على لقب سنوكر الماسترز بأنه لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة عمل متواصل من قبل الاتحاد، معرباً عن أمله في أن يواصل لاعبو السنوكر والبلياردو المشوار، ويتوجوا بمزيد من الألقاب خلال البطولة المجمعة الحالية في الفجيرة، وقال: أصبحنا ندخل كل بطولة ونحن نشعر بالتفاؤل وليس غريباً على البطل شهاب تحقيق هذا الإنجاز.

وعد محمد عبد الله إداري منتخب البلياردو والسنوكر، بتحقيق نجوم منتخبي السنوكر والبلياردو المزيد من الإنجازات والتتويج بالألقاب، وذلك خلال البطولة الحالية في الفجيرة، مشيراً إلى أن حصول لاعبي منتخبنا الوطني على خمس ميداليات يعتبر إنجازاً في حد ذاته ويحسب لاتحاد اللعبة، مشيراً إلى أن البطل شهاب استحق التتويج بذهب الماسترز، بعد أن خاض مباراة صعبة أمام نظيره المصري، لكن شهاب نجح في نهاية الأمر بتحقيق الفوز في النهائي، وأشار عبد الله إلى أن الجاهزية المطلقة للاعبي السنوكر والبلياردو أثمرت عن تتويجهم بهذا الإنجاز، الذي نهدية للقيادة الرشيدة في الدولة، وأكد الإداري أنهم يأملون في مواصلة باقي اللاعبين مشوار الانتصارات، حتى يحصلوا على عدد كبير من الميداليات، وبالتأكيد نرغب في حصد الذهب، مهنئاً كذلك منتخبنا الوطني (ب) على التتويج بالذهب وشقيقه (أ) لنيله الفضية.

مباراة صعبة

أكد البطل محمد شهاب المتوج بذهبية فردي الماسترز، أن كل المباريات التي خاضها في البطولة الحالية لم تكن سهلة على الإطلاق، بما فيها مواجهة النهائي لكنني بالعزيمة والإصرار إلى جانب التركيز العالي تمكنت من اجتياز كل العقبات، والفوز بالميدالية الذهبية التي توجت جهود عملنا كاسرة واحدة في لعبة السنوكر والبلياردو، وعبر شهاب عن سعادته لوضعه الإمارات على قمة فئة الماسترز وتحقيق الفوز، وأشار شهاب إلى أن مباراة النهائي أمام لاعب مصر طلعت وائل جاءت قوية، وأن الكفة كانت متعادلة لكنني بحمد الله استطعت أن التفوق بفارق كرتين بعد أن أنهيت اللقاء بنتيجة 5-3.

بداية الغيث

أشاد خالد الخيلي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات ومساعد مدير البطولة العربية، بالمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبو السنوكر والبلياردو في البطولة الحالية، لافتاً إلى أن ذهبيتي المنتخب واللاعب محمد شهاب بداية للغيث، ونتوقع المزيد من الميداليات سواء في السنوكر أو البلياردو.

ميداليات

أعرب خالد الخيلي عن أمله في أن تنتهي البطولة ولاعبو الإمارات يحصدون عدداً وفيراً من الميداليات الملونة، وأن نحصل على كأس التفوق العام.