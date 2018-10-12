«أفضل زمن» يفتتح ثالث جولات «إكس كات»

المصدر: شنغهاي - البيان الرياضي

يخوض 14 زورقاً اليوم، بينهم ثلاثة من الإمارات، منافسة قوية في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «إكس كات» في مياه مدينة شنغهاي الصينية، التي تبدأ أولى فعالياتها، بإقامة سباق وتحدي كسر الكيلو، وتسجيل أفضل زمن، الذي سيمنح الفائز، أسبقية الانطلاقة في السباقين الرئيسين غداً وبعد غد، وتجميع أكبر عدد من النقاط تدعم من حظوظ المنافسة على اللقب العالمي، ويمثلنا في هذه الجولة، زورق شرطة دبي، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، متصدر الترتيب العام حالياً بـ 140 نقطة، وزورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي الثالث في الترتيب برصيد 82 نقطة، إضافة إلى زورق أبوظبي 5، بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، ويذكر أن زورق أوف شور 222، بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نيكولسون، يأتي في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، وسيكون المجال متاحاً في كل جولة، لجمع 70 نقطة كاملة، تقرب من يسجل أفضل النتائج من اللقب العام.

زورق شرطة دبي يسعى للحفاظ على صدارة الترتيب العام | البيان

تجارب حرة

وقبل أن يبدأ سباق أفضل زمن، ستكون هناك تجارب حرة لجميع الزوارق المشاركة من الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولمدة ساعة ونصف، للاطمئنان على كافة التجهيزات الفنية وكفاءة الزوارق، قبل خوض منافسات سباق كسر الكيلو، في تمام الثانية ظهراً، وستكون المساحة المتاحة أمام الزوارق من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل هي ساعة ونصف، ويتم بعدها تحديد أوائل المنطلقين في السباق الرئيس.

تجهيز وإعداد

وكان فريق أبوظبي قد وصل إلى منطقة السباق، على ضفة بحيرة ديشوي، قبل ثلاثة أيام، وذلك في حضور مبكر للفريق، من أجل التجهيز والإعداد للمنافسة القوية، وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق زوارق أبوظبي في أن تنافس وبقوة على لقب البطولة العام لهذا الموسم، وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق، عن عزم المتسابقين والطاقم الفني تقديم وجه قوي ومشاركة تعكس الرغبة الكبيرة في أن يكون للفريق حضور مع نهاية الجولة للمنافسة على اللقب العام لبطولة العالم، وقال: تحدي السرعة اليوم سيكون اختباراً حقيقياً لقدرات الفريق، وما يستطيع تقديمه كي يبقى في المقدمة، وزوارق أبوظبي 5 و4 قادرة على اجتياز هذا الاختبار، والوصول لمركز مرضٍ لنا ولطموحاتنا في السباق الرئيس الأول غداً، والسباق الثاني بعد غدٍ.

تطلعات المنصوري

يعد المتسابق ماجد المنصوري قائد زورق أبوظبي 5، إلى جانب زميله راشد الطاير أحد أقدم كوادر الفريق المشاركة في المنافسة والتحدي، وصاحب تاريخ كبير من الإنجازات، يمتد إلى قرابة الثمانية عشر عاماً من المشاركة مع فريق أبوظبي، ويستعد المنصوري اليوم من أجل دخول تحدي الزمن الأفضل، وكسر الكيلو في الجولة الثالثة، لكي يكون لزورقه انطلاقة قوية من المراكز الأولى في السباق الرئيس الأول غداً، ويعتمد المنصوري في مشاركته على خبرة تمتد لسنين طويلة، لكنه أكد أن المنافسة لن تكون سهلة، وسيحاول قدر جهده تحقيق طموحاته في إحراز وتسجيل المراكز الأولى، وفي المقابل، يقود فالح المنصوري ومعه شون تورنتي زورق أبوظبي 4، وقد وصل للنقطة 82 في الترتيب العام، منافساً على المراكز الأولى، وأكد فالح أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى سرعة اليوم في المنافسة، كي يكون أول المنطلقين في السباق الرئيس الأول غداً.

اطمئنان

حرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، عبر اتصال مع سالم الرميثي رئيس البعثة، على الاطمئنان على البعثة، والوقوف على آخر تجهيزات وإعداد فريق أبوظبي وزوارقه قبل المنافسة، كما قدّم سموه الدعم المعنوي والتشجيع للمتسابقين قبل انطلاق سباق كسر الكيلو اليوم.