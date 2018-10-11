الغربي مدرب أشرف على موهبة القايد

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

يشرف عبيد الغربي وهو مدرب مواطن على تدريب بطلنا الأولمبي محمد القايد منذ عام 2014، حيث كانت بطولة الجائزة الكبرى بلندن بداية مسيرته التدريبية مع اللاعب ليحصد معه النجاح تلو الآخر محققاً العديد من الإنجازات، الذي قاده إلى ذهبية 800 متر في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية «ريو 2016»، وهي الأولى في تاريخ ألعاب القوى خلال مشاركاتها بالدورات البارالمبية.

كما قاد المدرب المواطن اللاعب في النسخة الحالية للدورة البارالمبية الآسيوية إلى منصة التتويج مرتين، الأولى حينما أهدى الإمارات الميدالية الذهبية الأولى في الدورة بسباق 800 متر وفضية 100 متر مساء الأول.

ويسعى الغربي لمواصلة مسيرة النجاحات مع بطلنا الأولمبي من أجل المحافظة على المكتسبات التي ظل يحققها القايد خلال مشاركاته القارية والدولية التي رفع فيها علم الدولة عالياً خفاقاً.

ظهور أول

الجدير بالذكر، أن الغربي سبق أن شارك مع منتخبنا الوطني كلاعب في ظهوره الأول في الدورات البارالمبية وكان ذلك في «بارالمبية أتلانتا عام 96».