انطلاق بطولة الرماية للسيدات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

انطلقت بطولة الرماية للسيدات في نسختها الثانية، أمس بنادي ضباط شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ومعهد تدريب الشرطة، وقسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، وتستمر البطولة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 120 سيدة، يمثلن العنصر النسائي في عدد من القيادات الشرطية، ومختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة.

شهد انطلاق المنافسات، العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، والملازم أول سيف راشد يهمور مدير فرع نادي ضباط الشرطة، وعذراء عبيد النقبي المنسق العام للبطولة، رئيس قسم الإعلام والاتصال المؤسسي بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعدد من ضباط وموظفي الشرطة، وحكام البطولة.

وأكد العقيد الدكتور ناصر البكر، حرص شرطة رأس الخيمة، على دعم مسيرة الحركة الرياضية النسائية في الإمارة، وتمكين العناصر النسائية من منتسبات الشرطة، وغيرهن من خارج المجال الشرطي في مختلف الدوائر والمؤسسات، من خلال تحفيزهن وتشجيعهن نحو المشاركة في مثل هذه البطولات المتميزة، وإبراز مهاراتهن وقدراتهن والشد على أيديهن نحو الارتقاء والصعود بهن إلى المنافسات والبطولات الدولية والعالمية.

وأشاد العقيد الدكتور ناصر البكر، بالتأييد والتشجيع الذي حظيت به المرأة في ظل القيادة الرشيدة، من خلال جهودها البناءة المبذولة من أجل دعم مؤشر الرياضة النسائية في الدولة، مثمناً جهود المشاركات المتميزة المبذولة في بطولة الرماية للسيدات في نسختها الثانية، من خلال العمل على صقل وتطوير مهاراتهن في مجال الرماية، متمنياً لهن التوفيق والسداد وإحراز أفضل النتائج ضمن منافسات البطولة، وغيرها من البطولات القادمة.