تتويج أبطال المراحل السنية لسباق الزبارة للدراجات

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

توّج اتحاد الدراجات، أبطال المراحل السنية، لسباق الفردي في منطقة الزبارة بمدينة خورفكان، بإمارة الشارقة، الذي أقيم أول من أمس، لفئات الناشئين والأشبال والبراعم والإناث، وشارك في السباق 157 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدولة، والذي يأتي ضمن البطولات والسباقات التي ينظمها الاتحاد في روزنامة مسابقاته المحلية هذا الموسم، وأسفرت نتائج السباقات في فئة الناشئين، عن فوز عبدالله جاسم آل علي من نادي العربي بالمركز الأول بزمن وقدره 35 دقيقة و15 ثانية وبمعدل سرعة بلغ35 كلم في الساعة، وجاء ثانياً عبدالله شعيب من نادي التعاون وحل ثالثاً صفر محمد حسن من نادي النصر.

وفي فئة الأشبال، فاز عيسى عبدالله درويش من نادي النصر بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 17 دقيقة و20 ثانية بمعدل سرعة بلغ 34 كلم في الساعة، وحل ثانياً علي آل علي من النادي العربي، وثالثاً، مايد حسين من نادي شباب الأهلي، وفي فئة البراعم، فاز علي أحمد نصراني من نادي الشارقة بالمركز الأول مسجلاً زمناً وقدره 11 دقيقة و 5 ثوان بمعدل سرعة بلغ 27 كلم في الساعة، وجاء ثانياً سلطان أحمد الشامسي من نادي الحمرية، وثالثاً فارس محمد حسن من نادي النصر.

وأما في فئة الإناث، فقد فازت بالمركز الأول، فرح المري من فريق جميرا، وتبعتها مريم الشحي من نادي أبوظبي، بينما كان المركز الثالث من نصيب زميلتها في النادي خلود الظاهري.

ومع انتهاء السباقات كافة، قام عبدالكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتتويج الفائزين والفائزات في السباق، وقام بتحكيم السباق الحكم العام عبدالله الحوسني وحكم الوصول سيف الشرقي، والحكم الميقاتي علا الذيب، والحكم الثاني علي اليعربي، والحكم الثالث وليد الشامسي، والحكام المساعدين، محمد الشيزاوي، ياسر ريان، غريب الزعابي، علي الظنحاني.