الشامسي: منظومة العمل وراء فوز الشارقة بجائزة التميز

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن حصول النادي على درع التفوق العام في فئة النادي الرياضي، للعام الثاني على التوالي في النسخة الثانية من جائزة التميز لأندية إمارة الشارقة، ما كان أن يتحقق إلا بتوجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في الإمارة، وكذلك دعم ومساهمة مجلس الشارقة الرياضي وجميع أركان المنظومة في نادي الشارقة الرياضي.

وتوجه بالشكر والثناء لأعضاء مجلس إدارة النادي، وكل العاملين ومنتسبي النادي وجميع من ساهم في فوز نادي الشارقة بدرع التفوق العام بالدورة الثانية لبرنامج التميز لأندية الإمارة.

وخص بالشكر فرق العمل واللجان التي أشرفت على ملف التميز، وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المميز، وبفضل هذه الجهود وبجانب الحصول على درع التفوق العام في فئة النادي الرياضي، حصد النادي جائزة المركز الأول في معايير الإعلام والاتصال والتسويق والاستثمار، بالإضافة إلى المركز الأول في معيار الإنجازات الرياضية ضمن جائزة التميز لأندية الشارقة.

وأوضح سالم الشامسي أن النادي يعد صرحاً رياضياً ومجتمعياً مميزاً، يجسد مفهوم العمل المؤسسي القائم على الإخلاص والتفاني والعمل بروح الفريق الواحد، ما نتج عنه الفوز والتميز للنادي، موجهاً الشكر إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي لحضوره وتفضله بتكريم الفائزين بجوائز البرنامج.

كما شكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء لجنة التحكيم في برنامج التميز، ورؤساء مجالس إدارات الأندية بإمارة الشارقة.